CHP Lideri Özel: 31 Mart'ta milletin gönlünden düştüler yakında gözünden düşecekler

Sosyal Demokrasi Derneği'nde bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelere yönelik haciz işlemlerini eleştirdi.

Özel şöyle konuştu:

"Bu haczedilen para bugün 450 öğrenciye Yenimahalle'de açılan kreşin parasıdır. O hizmetten rahatsızdır. Bu haczedilen para Mansur Yavaş'ın bakkal yoksulların defterlerden sildirdiği paradır. Bu para Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da 4-5 yaşına kadar çocuğu olan annelere verdiği anne kartı, okullarda yapılan temizliğin, Beyoğlu ve pek çok belediyenin dağıttığı sütün parasıdır. Kastedilen para pandemide kimseyi yalnız bırakmayan CHP'li belediyelerin 31 Mart'ta aldığı desteği hazmedemeyenlerin parasıdır.