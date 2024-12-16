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        Haberler Gündem CHP Lideri Özel: 31 Mart'ta milletin gönlünden düştüler yakında gözünden düşecekler

        CHP Lideri Özel: 31 Mart'ta milletin gönlünden düştüler yakında gözünden düşecekler

        Belediyelere uygulanan haciz işlemlerini eleştiren CHP Lideri Özgür Özel, "Bunu yapanlar 31 Mart'ta gönlünden düştüğü milletin yakında gözünden düşecekler" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 19:41 Güncelleme: 16.12.2024 - 19:55
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        'Yakında milletin gözünden düşecekler'
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        Sosyal Demokrasi Derneği'nde bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelere yönelik haciz işlemlerini eleştirdi.

        Özel şöyle konuştu:

        "Bu haczedilen para bugün 450 öğrenciye Yenimahalle'de açılan kreşin parasıdır. O hizmetten rahatsızdır. Bu haczedilen para Mansur Yavaş'ın bakkal yoksulların defterlerden sildirdiği paradır. Bu para Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da 4-5 yaşına kadar çocuğu olan annelere verdiği anne kartı, okullarda yapılan temizliğin, Beyoğlu ve pek çok belediyenin dağıttığı sütün parasıdır. Kastedilen para pandemide kimseyi yalnız bırakmayan CHP'li belediyelerin 31 Mart'ta aldığı desteği hazmedemeyenlerin parasıdır.

        "YOKSULLARA YEMEK ULAŞTIRIYORUZ"

        O parayla et dağıtıyoruz, kent lokantalarıyla yarım çorba fiyatıyla 3 kat yemek ulaştırıyoruz. Çankaya'da aşevinde her gün yoksulların evine yemek ulaştırıyoruz. CHP SGK belediyeni ödememiş, AK Parti döneminden gelen borçlar, zırt-pırt çıkartılan aflar. Şimdi bu paraları faiziyle bizden kesip hizmeti durdurmaya çalışıyorlar. Bunu yapanlar 31 Mart'ta gönlünden düştüğü milletin yakında gözünden düşecekler."

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