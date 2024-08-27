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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özgür Özel eski genel başkanlar ile ne görüştü? | Son dakika haberleri

        Özgür Özel eski genel başkanlar ile ne görüştü?

        CHP'de tüzük kurultayı için hazırlıklar devam ediyor. CHP lideri Özgür Özel, eski genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile görüşmüş, parti tüzüğünde yapılacak değişiklikler için önerilerini almıştı. Peki o görüşmede hangi öneriler gündeme geldi? Kılıçdaroğlu ile görüşme ne zaman olacak?

        Giriş: 27.08.2024 - 13:35 Güncelleme: 27.08.2024 - 13:35
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        Özel eski genel başkanlar ile ne görüştü?
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        CHP'de tüzük kurultayı hazırlıkları sürerken, CHP Genel Başkan Özgür Özel, CHP’nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin Ve Murat Karayalçın ile İstanbul'da bir araya geldi.

        Özel'in toplantıda yapılacak tüzük kurultayı için eski genel başkanların görüş ve önerilerini aldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre üyelik sistemi ve parti meclisi yapısında değişiklik önerileri ele alındı. Genel merkez ile yerel örgütler arasındaki yetki kullanımı da değerlendirildi. Toplantıda, parti haklarını ihlali karşısında yeni bir denetim mekanizması olması gerektiği yönünde görüş de gündeme geldi.

        ÖZEL 1 EYLÜL’DE KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELECEK

        Özel ‘in 1 Eylül Pazar günü de Ankara'da CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede Özel, Kılıçdaroğlu'nun tüzük değişikliklerine dair görüşlerini alacak.

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