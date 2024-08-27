CHP'de tüzük kurultayı hazırlıkları sürerken, CHP Genel Başkan Özgür Özel, CHP’nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin Ve Murat Karayalçın ile İstanbul'da bir araya geldi.

Özel'in toplantıda yapılacak tüzük kurultayı için eski genel başkanların görüş ve önerilerini aldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre üyelik sistemi ve parti meclisi yapısında değişiklik önerileri ele alındı. Genel merkez ile yerel örgütler arasındaki yetki kullanımı da değerlendirildi. Toplantıda, parti haklarını ihlali karşısında yeni bir denetim mekanizması olması gerektiği yönünde görüş de gündeme geldi.