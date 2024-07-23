CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Özel'in açıklamalarından satır başları...

"Üç gün boyunca geniş bir heyetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydik. Türkiye, Cenevre'de sonuç alamayınca 'Ayşe tatile çıksın' denildi ve rahmetli Bülent Ecevit'in söylediği gibi 'Ada'ya barış götürmeye gidiyoruz' diyerek harekat gerçekleşti. 50 yıldır kimsenin burnu kanamadı. CHP olarak 50 yıl sonra da Kıbrıs halkının yanındayız. Yanımızda 174 Kıbrıs gazimiz de vardı.

Kıbrıs'taki tüm partileri, tüm eski cumhurbaşkanlarını ziyaret ettik. Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ı, Kıbrıs için emek verenleri rahmetle andık. REKLAM Orada, Kıbrıs'ta, bir Helen Cumhuriyeti ilan etmek istiyorlardı. 18 Temmuz'da, koalisyon hükümetinin Başbakan Yardımcısı Erbakan, gizli oturumda burada Meclis'te bilgi vermişti. 20 Temmuz'da Başbakan Ecevit tarafından yine Meclis'te yaşananlar, ne yapılması gereken varsa anlatılmıştır. Çıkışta rahmetli Demirel'e Kıbrıs ile ilgili soru sorulduğunda, 'hükümetin arkasındayız' demiştir. Ülkeyle ilgili yaşanan gelişmeler milletvekillerine açıklıkla, gizlenmeden anlatılmıştır.

Ulusal çıkarlar söz konusu olduğunda tek yumruk olmak gerekir. Konu Kıbrıs ise Bosna ise Filistin ise Türkiye ise tek yumruk olmaya devam edeceğiz. Atatürksüz, hurafelerle ilgili müfredat bu Milli Eğitim Bakanının eseri. Eğitim maratonu düzenledik ve eğitimin önemini, nasıl olması gerektiğini konuştuk. İyi müfredatlardan örnekler verdik, bizimkilerin eksiklerini konuştuk. Eğitim maratonumuza katkı sağlayan tüm eğitim emekçilerine teşekkür ediyoruz. Kilit 21 şehrimizde Milli Eğitim sorunumuz tatil boyunca konuşulmaya devam edecek. Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme uzun süredir Türkiye'nin gündeminde. CHP olarak sorunu doğru tespit edelim diyoruz. Çareyi cinayet olarak görenlerin karşısındayız. Çocuğunuz okula servisle gidiyorsa, işinize kendi aracınızla gidiyorsanız sizin için sokak hayvanı sorunu yoktur.

Çocuk okula kendi gidiyorsa, siz tekstil atölyesinin servisiyle işinize gidiyorsanız sokak hayvanları sorunu vardır. Ama sorunu görüp çözmek için toplayalım, 1 ay sonra sahiplenilmeyeni öldürelim demek vicdansızlıktır. Komisyonda günlerdir direnen herkese teşekkür ediyorum. Hiç değilse 'ötenazi' kelimesinin çıkarılması nedeniyle tekrar teşekkür ediyorum. Ama sorun çözülmemiştir. Kanun belediyelere görev vermektedir ama para vermemektedir. Tasarruf genelgeleriyle belediyelerin ellerini kolunu bağlamakta, barınaklar yapılamamaktadır. Belediyelere görev verilmekte, yapmayana da para cezası verileceği söylenmektedir.

Sorunun çözülmesi için belediyelerin yeteri kadar barınak yapması, personel alması, kısırlaştırma yapması gerekir. Nereden bulacaklar peki belediyeler parayı, 'ben bilmem sen bul' diyorlar. AK Parti ve MHP samimi olsalar bu kanun teklifine altında kendilerinin de imzası olan hayvan hakları genelgesini de koyarlardı. Milletin yüzde 93'ü karşılarına dikilince, mağdur aileleri komisyona davet ettiler. Adamın çocuğunu köpekler parçalamış onu alıp komisyona getirmeyi biliyorsun, ama sorunun çözümü için gerekli parayı siyaseten vermeyip yeni felaketlerin önünü açıyorsun.

Muhalefete dünya kadar laf ediyorlar; sonra muhalefet, mağdur ailelerin üzerine yürüdü diye propaganda yapıyorlar. Bunlar samimi değil. Samimiyseler gelecekler sorunu hep birlikte çözeceğiz. Hayat mahalılığı diye bir şey var. Enflasyonu sabit tutmak marifet değil. Enflasyon düşerken fiyatlar düşmez. En kötü günler geride kaldı diyorlar, hayır en kötü günlerdeyiz. Bahçeli, ekonomik kriz var demek deli saçmasıymış diyor. MHP'ye, AK Parti'ye oy verenler filenin dibi delikse, kasabın önünden geçerken başınız önünüze eğiliyorsa, Devlet Bey'in dediklerini görmüyorsanız sizin yeriniz bu milletin derdiyle dertlenen CHP'dir.

Köpekleri sevdiklerini söylüyor ama komisyonda AK Parti öneriyor MHP oyluyor. AK Parti'nin söylediğini oylayan, ne diyorsa onu oylayan bir irade söz konusu. Devlet Bey, o ikisi, örgütün hepsinin yaka silktiği o iki kişinin partideki pozisyonundan da sizin yaşadığınız zorluğun da farkındayım. Şimdi o iki kişi 154 kişilik bir isim listesi yapmış. 154 kişiyle hesaplaşılacak ya siz önce vicdanınızla hesaplaşın. Sinan Ateş'in ölümünden sonra o iki kişinin verdiği mesajlarla, bir tek mesaj atılmamış. O iki kişi azmettiricilerle mesajlaşmış. Bunu görenlerin onu iddianameye sokması lazım ona direniyorlar. 154 kişiyi hedef gösterip hesaplaşacağız diyorlar. Gün gelecek vicdanı rahat olmayanlar o ikisinden hesap soracak.

Devlet Bey hayat pahalılığı yok diye dursun, TÜİK ile ilgili parti olarak suç duyurusunda bulunduk. Büyükşehirlerde kira 20 bine dayanmışken kirayı 5 bin 800 olarak gösteriyorlar. TÜİK yemekhanesinde 4 çeşit yemek geçen yıl 35 lirayken bugün 170 lira olmuş durumda. TÜİK kendi vicdanını kendi damarlarından ölçsün. Bu kuruma bu hilebazlığı yaptıranlar bunun hesabını er geç verecekler. Fransa'daki gibi verimliliği asgari ücrete yansıtsalardı 17 bin lira olan asgari ücret 75 bin lira olacaktı. AK Parti, Anayasa Mahkemesi kararlarını yok saymaya devam ediyor. Bunun en önemli örneği Can Atalay'ın milletvekili seçilmesine rağmen Meclis'e gelememesidir.

AYM bir karar veriyor bunlar uymam diyor. İşlerine geldiğinde sizi kalkan yapanlar, mevcudiyetini size borçlu olanlar, sizin kararınızı uygulamıyorlar. Anayasa Mahkemesi, yürütmeyi durdurma yetkinizi kullanın. EYT'linin maaşı 10 bin, kirası 15 bin TL ve başka işte çalışıyor diye işten çıkartılmasını istiyorlar. EYT'lileri çalıştıranlardan ceza kesip, 13 milyar TL gelir elde edecekmiş. 5'li çeteden ise 559 milyon TL de vergi ödemeyenlerden alacakmış. Affettiği vergi ise 660 milyar TL'ydi. Biz vergide adaletle ilgili bir kanun teklifi hazırladık.