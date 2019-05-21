CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda en önemli adımın atıldığı tarih. 19 Mayıs, kaderimizi kendi ellerimizle belirlemenin tarihidir. 19 Mayıs emperyalizme ve işbirlikçilerine boyun eğmeme tarihidir. 19 Mayıs onurlu mücadelenin tarihidir. En karanlık anlarda bile omuz omuza mücadele edenlerin tarihidir. 19 Mayıs düşman işgalinden kurtuluşun değil, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıyla başlayan görkemli yolculuğun başlangıcıdır.

"TÜRKİYE'Yİ ÇAĞDAŞ UYGARLIĞIN ÜZERİNE TAŞIYACAĞIZ"

100 yıl önce büyük bir mücadeleyle yola çıkıldı. 1947'de çok partili hayata geçildi. Bunun mücadelesi verildi. Bugün ülkemiz 100 yıl önceki mücadele sonucunda elde edilen kazanımların gerisine düşmüş olabilir. Ülkemiz otoriter bir rejimle yönetiliyor olabilir. Hayatın her anındaki kötüye gidişe ses yükselten herkes baskı ve zulümle karşı karşıya gelmiş olabilir. İktidar sahipleri halka hizmeti değil, efendi olmayı, saraylarda yaşamayı ve halkı yoksullukla terbiye etmeyi amaçlamış olabilir. Bizler tüm zorlukları yenip Türkiye'yi çağdaş uygarlığın üzerine taşıyacağız.

TRT'YE ELEŞTİRİ

Aramızda TRT çalışanları var. Herkes doğru haber almak ister. TRT'nin kuruluşunda da bunlar vardır. TRT bu görevi yaparken kendi yasası var. Anayasa diyor ki, 'Haberler doğru verilecektir' diyor. Eğer devlet kamu yayıncılığı yapıyorsa bu haberler doğru verilecektir. TRT maalesef bu görevini büyük ölçüde yitirmiş durumda. 15 Temmuz'dan sonra yaşadığımız o büyük olaydan sonra Türkiye'nin geleceği için bir toplantı yapılmıştı ve ben o toplantıya katılmıştım. 15 Temmuz'dan sonra bizi TRT'ye davet ettiler. 15 Temmuz geçti, TRT eski TRT'ye döndü. Bir gün bile bir CHP'li davet edilmiş değildir. Böyle bir TRT ile karşı karşıyayız.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İŞSİZLİK ELEŞTİRİSİ

15 Temmuz'da birçok kişi hayatını kaybetti, gazi oldu. Vakıf açacaklardı, 300 milyon liradan fazla paralar toplandı. 24 Aralık 2017'de söz verdiniz. Hani her şey hızlı olacaktı? Şehidin, yakınlarının aşına, işine göz diktiniz. İşsizliği de yaratanlar da mı dış güçler? 2,5 milyon kişiye istihdam yaratacağız diyordu, 1,5 milyondan fazla kişi işsiz kaldı. İşsizlerin sorunlarını anlamak kolay değildir. Onların ruh halini anlamak kolay değildir. İşsizlik sokağa çıkamamaktır, umutsuzluktur, geleceği Türkiye'de değil yurtdışında aramaktır. İşsizlik geçimsizliktir. Bütün toplumsal değerlerin çökmesidir işsizlik. İşsizliği bunlar çözemezler. Çözmeleri için bilgi, birikim, liyakat, planlama lazım. Bir ülkede üretim olmazsa işsizlik oluşur. Çiftçi o da perişan. Binlerce çiftçi üretmiyor. Büyükkentlerin varoşlarına gidiyorlar. Ülkede üretim yapanlar uyarılarını yapıyor. Bunlardan biri de TÜSİAD. Sorumluluk sahibi.Asgari ücretle de artık geçinilmiyor.

YSK'NIN SEÇİM KARARI

YSK, pazartesi günü gerekçesini açıklayacaktı. Aynı Balyoz, Ergenekon davalarında da olurdu. En çok merak ettiğim, 4 seçim pusulasını tek zarfa koyuyorsunuz ve 7 kişilik çete birisini kabul etmiyorum diyor. Ben buna nasıl bir gerekçe uydurduklarını merak ediyorum. Ben bu milletin ahlakına, ferasetine güveniyorum. Vicdan sahibiysek haksızlık karşısında susmayacağız.