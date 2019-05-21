Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

CHP liderinden YSK mesajı: Gerekçelerini merak ediyorum

HABERTURK.COM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, YSK'nın gerekçeli kararı hakkında, "En çok merak ettiğim, 4 seçim pusulasını tek zarfa koyuyorsunuz ve 7 kişilik çete birisini kabul etmiyorum diyor. Ben buna nasıl bir gerekçe uydurduklarını merak ediyorum" dedi

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda en önemli adımın atıldığı tarih. 19 Mayıs, kaderimizi kendi ellerimizle belirlemenin tarihidir. 19 Mayıs emperyalizme ve işbirlikçilerine boyun eğmeme tarihidir. 19 Mayıs onurlu mücadelenin tarihidir. En karanlık anlarda bile omuz omuza mücadele edenlerin tarihidir. 19 Mayıs düşman işgalinden kurtuluşun değil, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıyla başlayan görkemli yolculuğun başlangıcıdır.

"TÜRKİYE'Yİ ÇAĞDAŞ UYGARLIĞIN ÜZERİNE TAŞIYACAĞIZ"

100 yıl önce büyük bir mücadeleyle yola çıkıldı. 1947'de çok partili hayata geçildi. Bunun mücadelesi verildi. Bugün ülkemiz 100 yıl önceki mücadele sonucunda elde edilen kazanımların gerisine düşmüş olabilir. Ülkemiz otoriter bir rejimle yönetiliyor olabilir. Hayatın her anındaki kötüye gidişe ses yükselten herkes baskı ve zulümle karşı karşıya gelmiş olabilir. İktidar sahipleri halka hizmeti değil, efendi olmayı, saraylarda yaşamayı ve halkı yoksullukla terbiye etmeyi amaçlamış olabilir. Bizler tüm zorlukları yenip Türkiye'yi çağdaş uygarlığın üzerine taşıyacağız.

TRT'YE ELEŞTİRİ

Aramızda TRT çalışanları var. Herkes doğru haber almak ister. TRT'nin kuruluşunda da bunlar vardır. TRT bu görevi yaparken kendi yasası var. Anayasa diyor ki, 'Haberler doğru verilecektir' diyor. Eğer devlet kamu yayıncılığı yapıyorsa bu haberler doğru verilecektir. TRT maalesef bu görevini büyük ölçüde yitirmiş durumda. 15 Temmuz'dan sonra yaşadığımız o büyük olaydan sonra Türkiye'nin geleceği için bir toplantı yapılmıştı ve ben o toplantıya katılmıştım. 15 Temmuz'dan sonra bizi TRT'ye davet ettiler. 15 Temmuz geçti, TRT eski TRT'ye döndü. Bir gün bile bir CHP'li davet edilmiş değildir. Böyle bir TRT ile karşı karşıyayız.

 

KILIÇDAROĞLU'NDAN İŞSİZLİK ELEŞTİRİSİ

15 Temmuz'da birçok kişi hayatını kaybetti, gazi oldu. Vakıf açacaklardı, 300 milyon liradan fazla paralar toplandı. 24 Aralık 2017'de söz verdiniz. Hani her şey hızlı olacaktı? Şehidin, yakınlarının aşına, işine göz diktiniz. İşsizliği de yaratanlar da mı dış güçler? 2,5 milyon kişiye istihdam yaratacağız diyordu, 1,5 milyondan fazla kişi işsiz kaldı. İşsizlerin sorunlarını anlamak kolay değildir. Onların ruh halini anlamak kolay değildir. İşsizlik sokağa çıkamamaktır, umutsuzluktur, geleceği Türkiye'de değil yurtdışında aramaktır. İşsizlik geçimsizliktir. Bütün toplumsal değerlerin çökmesidir işsizlik. İşsizliği bunlar çözemezler. Çözmeleri için bilgi, birikim, liyakat, planlama lazım. Bir ülkede üretim olmazsa işsizlik oluşur. Çiftçi o da perişan. Binlerce çiftçi üretmiyor. Büyükkentlerin varoşlarına gidiyorlar. Ülkede üretim yapanlar uyarılarını yapıyor. Bunlardan biri de TÜSİAD. Sorumluluk sahibi.Asgari ücretle de artık geçinilmiyor.

YSK'NIN SEÇİM KARARI

YSK, pazartesi günü gerekçesini açıklayacaktı. Aynı Balyoz, Ergenekon davalarında da olurdu. En çok merak ettiğim, 4 seçim pusulasını tek zarfa koyuyorsunuz ve 7 kişilik çete birisini kabul etmiyorum diyor. Ben buna nasıl bir gerekçe uydurduklarını merak ediyorum. Ben bu milletin ahlakına, ferasetine güveniyorum. Vicdan sahibiysek haksızlık karşısında susmayacağız.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TRT'den Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt
GÜNDEMTRT'den Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt
İstanbul iftar vakti 2019! 21 Mayıs İstanbul iftar saatleri! Diyanet Ramazan imsakiyesi
GÜNDEMİstanbul vakti 2019!
Ramazan Bayramı ne zaman 2019? Bayram kaç gün tatil olacak?
GÜNDEMRamazan Bayramı ne zaman ve kaç gün tatil olacak?
Ankara iftar vakti 2019! 21 Mayıs Ankara iftar saatleri! Diyanet Ramazan imsakiyesi
GÜNDEMAnkara iftar vakti 2019
Lise sistemine 'uluslararası metodoloji' ile 'yerlilik ve millilik' damgası
GÜNDEMLise sistemine yerlilik ve millilik damgası!
Büyük Menderes Nehri'ne atılan ölü hayvanlar ve iskeletleri tehlike saçıyor
GÜNDEMYediklerimiz bu suyla yetiştiriliyor!
Dargeçit eski Belediye Başkanı Sipçik'e 13.5 yıl hapis
GÜNDEMDargeçit eski belediye başkanına hapis
Okullar ne zaman kapanacak 2019? Karneler ne zaman alınacak? İşte Yaz tatil tarihi
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak? İşte yanıtı...
HSK 2. Dairesi terfi çalışmasını tamamladı
GÜNDEMHSK 2. Dairesi terfi çalışmasını tamamladı
Haberturk.com'da bebek sevinci
GÜNDEMHaberturk.com'da bebek sevinci

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X