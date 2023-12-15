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        Haberler Gündem Politika CHP milletvekili Bülent Tezcan Bypass ameliyatı oldu

        CHP milletvekili Bülent Tezcan Bypass ameliyatı oldu

        CHP Milletvekili Bülent Tezcan Bypass ameliyatı oldu. Durumu iyi olan Tezcan tedbir amaçlı olarak 2 gün yoğun bakımda kalacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 15.12.2023 - 17:25 Güncelleme: 15.12.2023 - 17:25
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        CHP'li Tezcan Bypass ameliyatı oldu
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        Habertürk Ankara büronun haberine göre gögüs ağrıları şikayetiyle muayene olan CHP Milletvekili Bülent Tezcan için önce anjiyo denildi ardından Bypass ameliyatına karar verildi. Ankara Güven Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçiren Tezcan'ın durumu iyi olduğu öğrenildi. Tezcan tedbir amaçlı 2 gün yoğun bakımda tutulacak.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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