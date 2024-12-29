Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'nin 2025 stratejisi belli oldu: Erken seçim! | Son dakika haberleri

        CHP'nin 2025 stratejisi belli oldu: Erken seçim!

        Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2025 yılı erken seçim yılı olarak ilan edildi. Stratejisi ise "CHP belediyeciliği" vurgusuyla kent lokantaları ve kreş gibi hizmetlerin ön plana çıkarılması ve iktidarın seçime hazırlanması olacak. Eş zamanlı olarak CHP'li belediyeler için sık sık memnuniyet anketleri de yapılıyor. Amaç da sorunları anında tespit etmek ve çözüm oluşturmak.

        Giriş: 29.12.2024 - 12:37 Güncelleme: 29.12.2024 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'nin 2025 stratejisi: Erken seçim!
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP'de 2025 yılı stratejisi “erken seçim” olarak belirlendi. Bu süreçte iktidarı erken seçime zorlamak için tüm yollar denenecek. "CHP belediyeciliği" temasıyla CHP'li özellikle büyükşehir belediyelerinin çalışmaları ön plana çıkarılacak.

        CHP BELEDİYECELİĞİ ÖN PLANDA OLACAK

        Asgari ücretin 22 bin 104 lira açıklanmasının ardından CHP'de 2025 yılı stratejisi tamamen erken seçime döndü. Parti Meclisi toplantısı açılışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Bir kez daha geçim yoksa seçim var” diyerek, talimat verdi. 2025 yılı içerisinde "CHP belediyeciliği" temasıyla CHP'li belediyelerin çalışmaları ön plana çıkarılacak.

        REKLAM

        KREŞLER VE KENT LOKANTALARINA VURGU YAPILACAK

        Bu kapsamda özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ve Türkiye geneline yayılan kent lokantalarına vurgu yapılacak. Dikkat çekilecek bir diğer hizmet ise kreşler. CHP’li belediyelerin 30 kasım itibariyle açtığı kreş sayısı 689. Ocak ayı ortasında bu sayı 716'ya ulaşacak.Bu kreşlerden faydalanan çocuk sayısı ise 70 bin civarında.

        MEMNUNİYET ANKETLERİ DEVAM EDİYOR

        Öte yandan CHP'li başkanların yönettiği il ve ilçelerde memnuniyet anketleri de hız kesmeden devam ediyor. 3 Ocak itibariyle nüfusu 50 binin üzerinde olan 165 seçim çevresine ilişkin saha çalışmaları genel merkeze ulaşacak. Sonuçlar mercek altına alınacak. 6 aylık dönemler için belediyelerin performansları ölçülecek. Oyu düşme eğiliminde olan belediyelerin problemleri tespit edilecek. Alt yapı, su, enerji ya da insan kaynağı, sorun tespit edildikten sonra gerekirse bazı büyükşehir belediyelerinin desteğiyle sorun hızlıca çözülecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Annesine tepki yağdı
        Annesine tepki yağdı
        "Düzenli ödeme yapan tüketicilerden güvence bedeli alınmayacak"
        "Düzenli ödeme yapan tüketicilerden güvence bedeli alınmayacak"
        Bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Narin Güran davasında karar
        Narin Güran davasında karar
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        Kadın meslektaşlarını topa tuttu
        Kadın meslektaşlarını topa tuttu
        "Toplum AI'nin gücünü farkında değil"
        "Toplum AI'nin gücünü farkında değil"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!