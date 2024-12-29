CHP'de 2025 yılı stratejisi “erken seçim” olarak belirlendi. Bu süreçte iktidarı erken seçime zorlamak için tüm yollar denenecek. "CHP belediyeciliği" temasıyla CHP'li özellikle büyükşehir belediyelerinin çalışmaları ön plana çıkarılacak.

Asgari ücretin 22 bin 104 lira açıklanmasının ardından CHP'de 2025 yılı stratejisi tamamen erken seçime döndü. Parti Meclisi toplantısı açılışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Bir kez daha geçim yoksa seçim var” diyerek, talimat verdi. 2025 yılı içerisinde "CHP belediyeciliği" temasıyla CHP'li belediyelerin çalışmaları ön plana çıkarılacak.

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KREŞLER VE KENT LOKANTALARINA VURGU YAPILACAK

Bu kapsamda özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ve Türkiye geneline yayılan kent lokantalarına vurgu yapılacak. Dikkat çekilecek bir diğer hizmet ise kreşler. CHP’li belediyelerin 30 kasım itibariyle açtığı kreş sayısı 689. Ocak ayı ortasında bu sayı 716'ya ulaşacak.Bu kreşlerden faydalanan çocuk sayısı ise 70 bin civarında.

MEMNUNİYET ANKETLERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan CHP'li başkanların yönettiği il ve ilçelerde memnuniyet anketleri de hız kesmeden devam ediyor. 3 Ocak itibariyle nüfusu 50 binin üzerinde olan 165 seçim çevresine ilişkin saha çalışmaları genel merkeze ulaşacak. Sonuçlar mercek altına alınacak. 6 aylık dönemler için belediyelerin performansları ölçülecek. Oyu düşme eğiliminde olan belediyelerin problemleri tespit edilecek. Alt yapı, su, enerji ya da insan kaynağı, sorun tespit edildikten sonra gerekirse bazı büyükşehir belediyelerinin desteğiyle sorun hızlıca çözülecek.