CHP'de yerel seçim hazırlıkları son sürat devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu için tanıtım toplantısı yapmaya hazırlanan CHP'de, 4 Ocak günü yapılacak Parti Meclisi toplantısıyla da İzmir, Mersin ve Bursa adaylarının da ilan edilmesi bekleniyor.

Gerçekleştirilen 4 Parti Meclisi toplantısında, İstanbul, Ankara, Adana, Antalya'nın aralarında bulunduğu 531 belediye başkan adayını açıklayan CHP'de 5'inci toplantı yeni yılın ilk haftasında gerçekleştirilecek. Edinilen bilgilere göre, 4 Ocak'taki Parti Meclisi toplantısında İzmir, Mersin ve Bursa adayları da belli olacak. İzmir'de Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'un adı ön plana çıkıyor. Ancak son günlerde kulislerde Kılıçdaroğlu'nun başka bir isimden yana tercihini kullanacağı konuşulmaya başlandı. O isim de İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır. Öyle ki "tek soru işareti, CHP Lideri'nin milletvekillerini aday yapmaya sıcak bakmaması" deniliyor.

BURSA ADAYI NETLEŞTİ

Parti Meclisi'nde resmen ilan edilmesi beklenen adaylardan biri de Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Bursa'da, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. CHP'nin karar vermekte en çok zorlanacağı il ise Mersin gibi gözüküyor. 18 Aralık'ta açıklanmayan Mersin adayı için anket yaptırıldığı, eski iki milletvekili, Vahap Seçer ile Serdal Kuyucuoğlu'nun yanı sıra, Selçuk Dereli'nin olası adaylar arasında bulunduğu belirtiliyor.

EKREM İMAMOĞLU İÇİN TANITIM TOPLANTISI

Kritik Parti Meclisi toplantısı öncesinde ise, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu için tanıtım toplantısı düzenlenecek. 27 Aralık Perşembe, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak toplantıya, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile tüm Parti Meclisi üyeleri ve 81 il başkanı katılacak. Milletvekillerinin de tam kadro hazır bulunacağı toplantıda İmamoğlu'nun, kampanyaya ilişkin yol haritası ile bazı projelerini açıklaması bekleniyor.

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