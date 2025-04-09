CHP'nin kurultayı için iptal dilekçesi

Akademisyen Doç. Dr. Kemal Çiftçi, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yaptı.

CHP'de 6 Nisan Pazar günü yapılan olağanüstü kurultayda Özgür Özel yeniden genel başkan seçilmişti.

Adaylık için gerekli şartları sağlayamadığı için kurultayda aday olmayan Berhan Şimşek’in YSK’ya itiraz başvurusu yaptığı iddia edildi. Ancak Şimşek iddiaları yalanladı. Şimşek, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Kesinlikle doğru değil öyle bir şey yapamam mahkemeyi partiyi mahkeme koridorlarına düşürmem" ifadelerini kullandı.

KEMAL ÇİFTÇİ'DEN İPTAL DİLEKÇESİ

Berhan Şimşek iddiaları yalanlarken CHP kurultayıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi veren kişinin Akademisyen Doç. Dr. Kemal Çiftçi olduğu öğrenildi.

Kemal Çiftçi dilekçesinde, kurultayın yeterli hazırlık yapılmadan ve hukuka aykırı şekilde düzenlendiğini savundu. Kurultaya katılmak ve Parti Meclisi’ne aday olmak isteyen partililerin fiziksel engellemelerle karşılaştığını, kendisinin de saatlerce bina dışına alınmadığını, başvuru süreci sırasında ise gerekli imzaları toplamakta zorluk yaşadığını iddia etti. Çiftçi, başvurusunu zamanında yapmasına rağmen Kurultay alanına giremediğini ve bu nedenle siyasi haklarının engellendiğini öne sürdü.