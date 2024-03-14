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        Haberler Gündem İstanbul CHP Silivri adayı Bora Balcıoğlu'ndan açıklamalar - Güncel haberler

        CHP Silivri adayı Bora Balcıoğlu'ndan açıklamalar

        CHP Silivri Belediye Başkan adayı Bora Balcıoğlu, Habertürk'te Esra Toptaş'ın sorularını yanıtladı. Bora Balcıoğlu, "Cumhur İttifakı kendi adayı ile çıkıyor diğer partiler de kendi adaylarıyla çıkıyor. Çok adaylı bir seçime giriyoruz" dedi. Balcıoğlu, "Derdimiz, davamız Silivri" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 22:33 Güncelleme: 14.03.2024 - 22:33
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        CHP Silivri adayı Balcıoğlu'ndan açıklamalar
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        CHP Silivri Belediye Başkan adayı Bora Balcıoğlu, Habertürk'te Esra Toptaş'ın sorularını yanıtladı.

        Balcıoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

        "ÇOK ADAYLI BİR SEÇİME GİRİYORUZ"

        Yoğun bir seçim temposu. Silivrimiz özellikle ben adaylığımı açıkladıktan sonra 70 günden bu yana sahadayım. Gittiğimiz her yerde 35 mahallemizde büyük bir coşkuyla, heyecanla, seçim havasını yaşıyoruz Silivri'de. Silivrimizin şöyle bir güzelliği de var. Her seçim döneminde böyle bir huzur vardır. Herkes birbirine saygılı. Tüm siyasi partilerin birbirine bir hoşgörü içerisinde davrandığı bir ilçemizdir. O huzuru da biz elimizden geldiğinde korumaya dikkat ediyoruz. Cumhur İttifakı kendi adayı ile çıkıyor diğer partiler de kendi adaylarıyla çıkıyor. Çok adaylı bir seçime giriyoruz.

        "DERDİMİZ, DAVAMIZ SİLİVRİ"

        Ben 1980 doğumluyum. 44 yaşındayım. Silivri'de doğdum ve büyüdüm. 44 yıldan beri de Silivri'de yaşıyorum. Silivri'de evlendim. Eşim de Silivrili. 2 tane de evladım var. Ticari faliyetlerimizi de Silivri'de yapıyoruz. Derdimiz, davamız Silivri. Hep Silivrideyiz. Şöyle bir söz vardır. İnsanın neresi acırsa canı oradadır diye. Yaklaşık 15 yıldan bu yana Silivri'de yerel yöneticilik yapıyorum. Kendimi siyasetçi olarak pek tanımlamıyorum. Çünkü yerel bir yöneticiyim. 81 ilden hemşehrimizin yaşadığı güzel bir ilçe. Bir Türkiye mozaiği. Bu güzelliği korumak benim en önemli görevlerimden birisi. Bu huzurun bozulmaması. İnanın insan zenginliği var. Bu fırsatı faydaya dönüştürmek adına elimizden geldiğince çalışmaya çalışıyoruz. Silivri'nin doğası ayrı bir güzel, tarım açısından verimli topraklarımız var, denizimiz 42 km bir sahil şeridimiz var. Ormanlarımız, doğamız, hizmet sektörlerimiz, 700'e yakın sanayi kuruluşumuz var. 7 bin yıllık bir tarihe sahip.

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        #HABER
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