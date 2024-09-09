CHP Sözcüsü: Gencecik teğmenleri gündelik siyasetin içine çekmek vicdansızlıktır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışma sonucu şehit düşen Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, Tunceli Ovacık'ta görev esnasında şehit düşen Uzman Çavuş Ömer Eroğlu, Uzman Çavuş Mehmet Aykanat, Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı ve Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş ile Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran için Allah'tan rahmet diledi.

"BİR NARİN OLAYI DAHA YAŞANMASINA ASLA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Gelinen noktada, AK Parti iktidarının, 22 yılın sonunda vatanı ve çocukları koruyamadığını öne süren Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Bu ülkede ahlaki yapıyı bozanlar, bunun karşısında susanlar, toplumun her bir hücresine cemaat ve tarikatların sızmasına göz yumup, bunu destekleyenler, bağımsız ve tarafsız yargıya müdahale ederek gerçeklerin ortaya çıkmasını engelleyenler, yitirdiğimiz çocuklarımızın sorumlusudur. AKP iktidarda kaldıkça, hiçbir çocuğumuzun canı güvende değil. Bu topraklarda, bir Narin olayı daha yaşanmasına asla tahammülümüz yok."

Yücel, Narin'in öldürülmesinin, feodal gerekçelerle üzerinin örtülmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "Bu ve benzeri yöntemlerle alacağınız her oy, gözünüze dizinize dursun. Bu ülkede oya değil, adalete ihtiyaç var. Narin'in adalete ihtiyacı var." diye konuştu.

Yeni eğitim öğretim yılının sorunlarla, dertlerle, şikayetlerle başladığını kaydeden Yücel, kırtasiye ve servis fiyatlarının, velilerin ceplerini yaktığını, beslenme çantalarının boş olduğunu ve binlerce öğretmenin atanmayı beklediğini söyledi.