CHP’den Arif Kocabıyık açıklaması: Üyelik işlemleri durduruldu
CHP, Antalya'dan partiye katılmak istediği belirtilen Arif Kocabıyık'a grup toplantısı sonrası rozet takıldığını, ancak yapılan inceleme sonucunda sürecin durdurulduğunu ve üyelik işlemlerinin iptal edildiğini açıkladı
Giriş: 30 Nisan 2026 - 22:09
CHP açıklamasında, Arif Kocabıyık'ın geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin bilgilerin incelendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
“Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmayan davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle gerekli değerlendirme derhal yapılmış; henüz resmi kayıt işlemi yapılmayan Arif Kocabıyık’ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur”
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ