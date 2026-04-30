CHP’den Arif Kocabıyık açıklaması: Üyelik işlemleri durduruldu

Muhtardan Seyhan Belediyesi'ne "paralel muhtarlık" tepkisi

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde belediye tarafından kurulan hizmet noktası, muhtarlık ile belediyeyi karşı karşıya getirdi. Mahalle Muhtarı Saniye Çelik, söz konusu birimin muhtarlığa alternatif olarak kurulduğunu öne sürerek tepki gösterdi. Çelik, "Seçilmiş muhtarı yok sayarak mahallede paralel bir yapı oluşturuluyor" dedi (İHA)