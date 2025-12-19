Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Politika CHP’li Emre: Burada söylediğimizi Edirne'yi geçtikten sonra inkar edecek değiliz | Son dakika haberleri

        CHP’li Emre: Burada söylediğimizi Edirne'yi geçtikten sonra inkar edecek değiliz

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler bu topraklarda ne söylüyorsak, ülkemizin menfaatlerini elbette gözeterek her yerde de aynı doğruları, aynı gerçekleri söylemek durumundayız. Burada söylediğimizi Edirne sınırını geçtikten sonra inkar edecek, başkasını söyleyecek değiliz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 18:04 Güncelleme: 19.12.2025 - 18:04
        CHP'li Emre: Burada söylediğimizi inkar edecek değiliz
        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Emre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Brüksel'de düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi Liderler Toplantısı'ndaki konuşmasına tepkiler geldiğini belirterek, "Neymiş efendim; biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'yi yurt dışında şikayet etmişiz. Efendim Avrupa'dan yardım istiyormuşuz. Tabii bu kendini bilmezlere bir kez daha buradan ifade etmek isteriz. Birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'in kurucu iradesidir. Ülkemizin itibarını ve menfaatini her platformda sonuna kadar savunur. İkincisi, ülkemizde otoriter bir iktidar vardır ve seçilmiş siyasetçilerin, üniversite öğrencilerinin, gazetecilerin tutuklandığı bir süreci yaşıyoruz. Bununla birlikte partimize de yönelik sistematik bir kuşatma vardır. Dolayısıyla bu gerçeği her platformda haykırmaya devam edeceğiz. Üçüncüsü, otoriter iktidarlara karşı sosyal demokratların bir arada durması ve dayanışması bir zorunluluktur. Cumhuriyet Halk Partisi, otokratlara karşı demokratların mücadelesinde tarihi bir sorumluluk üstlenmektedir. Dördüncüsü, Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin takdiri ve desteğiyle son yerel seçimde birinci parti olarak çıkmıştır ve halihazırda da Türkiye'de uzunca bir süredir birinci parti pozisyonunu korumaktadır. Biz sırtımızı milletimize dayıyoruz. İlk seçimde de yine sırtımızı milletimize dayayarak, iktidar olacağımıza yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

        'İKİRCİKLİ TAVRI KİMSE BİZDEN BEKLEMESİN'

        Emre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 genel seçimlerinden sonra yaptığı bir konuşmada, CHP’yi ABD'ye şikayet ettiğini kaydederek, "Kendi genel başkanlarına dönüp bakmadan partimize yönelik bu haksız eleştirileri de hiçbir yerde doğru bulmuyoruz, kendilerine iade ediyoruz. Ben sizlere bir hususu daha hatırlatmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler bu topraklarda ne söylüyorsak, ülkemizin menfaatlerini elbette gözeterek her yerde de aynı doğruları, aynı gerçekleri söylemek durumundayız. Burada söylediğimizi Edirne sınırını geçtikten sonra inkar edecek, başkasını söyleyecek değiliz. Biz bugün, 'Ülkede bir demokrasi sorunu, insan hakları sorunu var' diyorsak, 'Bir hukuk devleti sorunu var' diyorsak, Edirne'yi geçtikten sonra, 'Ülkemizde dört dörtlük bir hukuk vardır' diyemeyiz. Böyle bir ikircikli tavrı kimse bizden beklemesin" ifadelerini kullandı.

        'EMEKLİ GÖRMEZDEN GELİNDİ'

        Türkiye'de çok ciddi problemler olduğunu vurgulayan Emre, "TÜRK-İŞ'in açıkladığı rakamları düşündüğünüz zaman; açlık sınırını, yoksulluk sınırını, tek bir kişinin asgari yaşam maliyetini 38 binin üzerinde düşündüğünüz zaman, emeklimizin durumu kabul edilir bir durum değildir. Görülüyor ki son seçimde de 2024 yılında de emeklimiz benzer problemleri yaşıyordu. Israrla bu hükümet tarafından emekli görmezden gelindi, zam yapılmadı. Görülüyor ki bugün onun intikamı alınıyor emekliden. Hala zam yapılmış değil. 'Sen bana oy vermiyor musun? O zaman git sürün, ben de senin maaşına zam yapmıyorum' anlayışını görüyoruz. Bakın, Türkiye'deki emeklilerin yüzde 61,8'inin ikinci bir işte ya tam zamanlı ya yarı zamanlı çalıştığını görüyoruz. Araştırmalar bize bunu gösteriyor. Yine yüzde 69,6'sının ise bir yaşam kısıtı olacak şekilde rahatsızlığı bulunduğu tespit ediliyor. Dolayısıyla bu artık görmezden gelinemez bir durumu göstermektedir bize. Bir an önce emeklilere yönelik düzenlemenin yapılması lazım" açıklamasında bulundu.

        'DIŞ POLİTİKA ŞEFFAF İLERLEMELİ'

        Stratejik anlaşmaların TBMM çatısı altında görüşülmesi gerektiğine dikkat çeken Emre, "Siz eğer izlediğiniz politikanın kendi içinizde bir meşruiyeti yoksa hukuk devletine oturmuyorsa, hele hele TBMM'de tartışılıp, konuşulup bir politikaya bağlanmıyorsa onun da meşruiyeti açısından problem yaşarsınız. Güven verici olarak problemli görülürsünüz. Stratejik anlaşmalar, enerji projeleri, finansal mutabakatlar TBMM'nin önüne dahi gelmiyor. Önüne gelse de en fazla bilgi notu seviyesinde ilerliyor. Dış politikanın TBMM'nin gözetimi ve denetimi altında bütün partilerin katılımıyla şeffaf bir şekilde ilerlemesi Türkiye'nin önemli meselelerinden biridir" açıklamasında bulundu.

