        CHP'li Tanju Özcan, Umre'ye uğurlandı | Son dakika haberleri

        CHP’li Tanju Özcan, Umre’ye uğurlandı

        Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, hakkındaki yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasının ardından, belediye önünde düzenlenen törenle, dualarla Umre'ye uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 19:08 Güncelleme: 08.12.2025 - 19:08
        CHP'li Tanju Özcan, Umre'ye uğurlandı
        Bolu Belediye Başkanı CHP’li Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilere belediye tarafından ayni ve nakdi yardımı keserken, su ücretlerine 10 kat zam yapıp, nikah ücretlerinin de 100 bin TL olması yönünde karar aldı. Özcan’ın sığınmacılara yönelik aldığı kararlar bazı kesimlerin tepkisine neden olurken, hakkında sivil toplum kuruluşları tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Özcan hakkında Bolu 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Nefret ve ayrımcılık' suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasında, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi CHP’li Özcan’a adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi.

        Yasağın koyulmasının ardından ‘Umre’ye gidecektim ama yasak konuldu” diyen Özcan hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı geçen kasım ayında kaldırıldı. Yasağın kaldırılmasının ardından Özcan, ertelediği Umre ziyaretine gitmeye karar verdi. CHP’li Özcan için belediye önünde tören düzenlendi. Belediye önünde toplanan vatandaşlar Umre’ye uğurlamak için geldikleri Özcan’la tokalaşarak bol bol fotoğraf çektiler.

        VATANDAŞLARDAN HELALLİK İSTEDİ

        Vatandaşlardan helallik isteyen Başkan Özcan, “Bolumuz size emanet. Temiz bırakıyorum, temiz bekliyorum tekrar. Ben sizler için hayır duası edeceğim. Rabbim kabul etsin inşallah. İnşallah. Sizler de bize hakkınızı, hukukunuzu helal edin. Varsa benim de bütün haklarım sizlere helal olsun. Allah hepinizden razı olsun. Bolu'nun daha güzel olması için Rabbime çok dua edeceğim” dedi.

        Başkan Özcan, okunan duaların ardından Umre’ye uğurlandı. Başkan Özcan, belediye meclis üyesi Ali Sarıyıldız ile birlikte bir hafta Umre’de kutsal toprakları ziyaret edecek.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
