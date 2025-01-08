CHP’li vekil için karar günü: Sözlü savunma yapacak

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, 27 Aralıkta Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Yüksek Disiplin Kurulu perşembe ve cuma günü peş peşe toplanacak.

Perşembe günü Akgün’ün genel merkeze giderek sözlü savunma yapacağı belirtiliyor. Savunmanın ardından aynı gün Kars Milletvekili Akgün hakkında karar çıkabileceği kaydediliyor. Akgün Sarıkamış ilçe kongresinde İl Başkanı Onur Uludaşdemir ile yaşadığı tartışma dolayısıyla disipline sevk edilmişti.

YDK’DAN FARKLI BİR KARAR ÇIKABİLİR

İnan Akgün Alp, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi ancak YDK tüzük gereği farklı bir karar verebilir. Kesin ihraç, geçici ihraç, uyarı veya kınama cezası seçenekler arasında.

NE OLMUŞTU?

Alp'in CHP Sarıkamış ilçe kongresinde il başkanı ile bir tartışma yaşadığı ve orada il başkanına yönelik ifadeleri eleştiri sınırını aştığı gerekçesiyle parti disiplin kuruluna sevk edildiği öğrenilmişti.