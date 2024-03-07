Chris Martin ve Dakota Johnson nişanlandı
Yaklaşık 6 yıldır aşk yaşayan müzisyen Chris Martin ile oyuncu Dakota Johnson nişanlandı. Chris Martin'in, eski eşi Gwyneth Paltrow ve çocuklarının da onayını alarak nişanladığı öğrenildi
2016'da Gwyneth Paltrow'dan boşanan Coldplay grubunun solisti Chris Martin, yaklaşık 6 yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Dakota Johnson ile evlilik yolunda adım attı.
Chris Martin, 'Grinin Elli Tonu' serisiyle adını duyuran Dakota Johnson nişanlandı.
Chris Martin’in, Dakota Johnson’a bir süre önce evlenme teklif ettiği ve eski karısı Gwyneth Paltrow ile çocukları Apple (19) ve 17 yaşındaki Moses'in (17) onayını aldığı öğrenildi.