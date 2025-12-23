Habertürk
        Haberler Dünyadan Chrissy Teigen kırıklı dişli halini göstermekten çekinmedi - magazin haberleri

        Chrissy Teigen kırıklı dişli halini göstermekten çekinmedi

        Her zaman kusursuz görünümüyle göz önünde olan ünlü model Chrissy Teigen, kırılan dişiyle verdiği pozları paylaştı. Teigen daha sonra diş hekimi koltuğuna oturarak kırık dişini tedavi ettirdi

        Giriş: 23.12.2025 - 12:20 Güncelleme: 23.12.2025 - 12:20
        Ünlü model Chrissy Teigen, dişinin kırılmasıyla ilgili yaşadığı olaydan sonra kendisiyle dalga geçen paylaşımlarda bulundu. Her zaman kırmızı halıda göz alıcı halleriyle hatırlanan 40 yaşındaki Teigen, dişinin kırık halini sosyal medyada göstermekten kaçınmadı.

        Dört çocuk annesi ünlü model, çocuklarıyla birlikte şeker kamışlarıyla bir oyun oynadıklarını gösteren bir video paylaştı.

        "Ailemizden ailenize mutlu Noeller!" diye yazan ABD'li model, dişleriyle bir şeker parçasını açmaya çalışırken yaşadığı diş yaralanmasıyla ilgili espri yaptı.

        Üzerinde kaplama olan doğal dişinin kalıntısını çekinmeden gösteren Chrissy Teigen, sonunda bir diş hekimi koltuğunda düşen kaplamasını yerine taktırma anını da paylaştı.

        Ünlü şarkıcı John Legend ile 2011'de evlenen Chrissy Teigen'in Luna (9) Miles (7), Esti (2) ve taşıyıcı anneden dünyaya gelen Wren (2) olmak üzere dört çocuğu bulunuyor.

