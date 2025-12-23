Chrissy Teigen kırıklı dişli halini göstermekten çekinmedi

Ünlü model Chrissy Teigen, dişinin kırılmasıyla ilgili yaşadığı olaydan sonra kendisiyle dalga geçen paylaşımlarda bulundu. Her zaman kırmızı halıda göz alıcı halleriyle hatırlanan 40 yaşındaki Teigen, dişinin kırık halini sosyal medyada göstermekten kaçınmadı.

Dört çocuk annesi ünlü model, çocuklarıyla birlikte şeker kamışlarıyla bir oyun oynadıklarını gösteren bir video paylaştı.

REKLAM

"Ailemizden ailenize mutlu Noeller!" diye yazan ABD'li model, dişleriyle bir şeker parçasını açmaya çalışırken yaşadığı diş yaralanmasıyla ilgili espri yaptı.

Üzerinde kaplama olan doğal dişinin kalıntısını çekinmeden gösteren Chrissy Teigen, sonunda bir diş hekimi koltuğunda düşen kaplamasını yerine taktırma anını da paylaştı.

Ünlü şarkıcı John Legend ile 2011'de evlenen Chrissy Teigen'in Luna (9) Miles (7), Esti (2) ve taşıyıcı anneden dünyaya gelen Wren (2) olmak üzere dört çocuğu bulunuyor.

.png