Christina Applegate: Söylediğim her şey yalandı

2008'DE DE KANSERİ YENMİŞTİ

MS hastalığıyla mücadele yolculuğu hakkında dürüstçe konuşmayı tercih ettiğini çünkü meme kanseriyle mücadele ederken bunu yapmamaktan pişman olduğunu anlatan Christina Applegate, ayrıca "Söylediğim her şey koca bir yalandı" itirafında bulundu.

Applegate, 2007’de de meme kanserine yakalanmış, 2008'de iki memesinin de alındığı çift mastektomi ameliyatı geçirmişti.

Fotoğraflar: Avalon