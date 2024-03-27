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        Haberler Dünyadan Christina Applegate: Söylediğim her şey yalandı - Magazin haberleri

        Christina Applegate: Söylediğim her şey yalandı

        2008'de meme kanserini yenen Christina Applegate, geçtiğimiz yıl MS (Multipl skleroz) hastalığına yakalandığını duyurmuştu. Hastalığı hakkında dürüstçe konuşmayı tercih ettiğini çünkü meme kanseriyle mücadele ederken bunu yapmamaktan pişman olduğunu anlatan Applegate "Söylediğim her şey koca bir yalandı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 08:28 Güncelleme: 27.03.2024 - 08:28
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        'Married With Children', "Don't Tell Mom the Babysitter's Dead", 'The Big Hit', 'Grand Theft Parsons' ve 'Anchorman: The Legend of Ron Burgundy' gibi yapımlarla tanınan Christina Applegate, geçtiğimiz yıl ağustos ayında MS (Multipl skleroz) hastalığına yakalandığını açıklamıştı.

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        "BEYNİMDE 30 LEZYON VAR"

        Armchair Expert podcast'inde hastalığı hakkında üzücü bir gelişmeyi duyurdu. "Beynimde 30 lezyon var" diyen Applegate, "En büyüğü sağ gözümün arkasında, bu yüzden sağ gözüm çok ağrıyor" sözleriyle yaşadığı kâbusu anlattı.

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        "BİRDEN ELLERİMİ KULLANAMAZ OLUYORUM"

        52 yaşındaki Christina Applegate, bu lezyonlar yüzünden görme yetisi etkilenmemiş olsa da MS'in hareket kabiliyetine zarar verdiğini söyledi. Applegat, bu durumu da "Ellerim birden tuhaflaşmaya başlıyor ve bazen beynimde nöbet geçirme hissi oluşuyor" diye tarif etti.

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        "BUNDAN NEFRET EDİYORUM"

        Christina Applegate, kendisini ağrılarla dolu kötü bir gün geçirdiğinde kaslarını esnetmek yerine yatağına geri dönen "en başarısız MS'li hasta" olarak tanımladı.

        "Berbat bir şey" diyerek söze başlayan Christina Applegate, "Bundan çok nefret ediyorum. Bu konuda çok kızgınım. Bunun üstesinden gelemezsiniz" sözleriyle içine düştüğü çıkmazı tarif etti.

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        2008'DE DE KANSERİ YENMİŞTİ

        MS hastalığıyla mücadele yolculuğu hakkında dürüstçe konuşmayı tercih ettiğini çünkü meme kanseriyle mücadele ederken bunu yapmamaktan pişman olduğunu anlatan Christina Applegate, ayrıca "Söylediğim her şey koca bir yalandı" itirafında bulundu.

        Applegate, 2007’de de meme kanserine yakalanmış, 2008'de iki memesinin de alındığı çift mastektomi ameliyatı geçirmişti.

        Fotoğraflar: Avalon

        #Christina Applegate
        #ms
        #meme kanseri
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