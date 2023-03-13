Christina Hendricks: Birbirimize evlenme teklifi ettik

"BİR SONRAKİ ADIMIMIZI BİRLİKTE AMA AYRI YOLLARA ATIYORUZ"



Christina Hendricks, daha önce 'Body of Proof'ta rol alan Geoffrey Arend'le evliydi. Çift, 12 yıllık birlikteliğin ardından 2019'da ayrıldıklarını açıklamıştı.



Hendricks, o dönemki açıklamasında, "12 yıl önce aşık olduk ve ilişkimiz başladı. İki muhteşem aileyi birleştirdik, sayısız kahkaha attık, harika arkadaşlar edindik ve bize inanılmaz fırsatlar bahşedildi. Bugün bir sonraki adımımızı birlikte ama ayrı yollara atıyoruz" demişti.



Fotoğraflar: AP, Instagram