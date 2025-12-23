Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Christopher Nolan'ın 'The Odyssey' filminden ilk fragman paylaşıldı

        Christopher Nolan'ın 'The Odyssey' filminden ilk fragman paylaşıldı

        Yönetmen Christopher Nolan'ın Homeros'un ünlü destanı Odesa'dan uyarladığı The Odyssey filminden ilk fragman paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 10:14 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nolan'ın 'The Odyssey' filminden ilk fragman
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Universal, Homeros’un ünlü destanından uyarlanan, Christopher Nolan imzalı The Odyssey filminin ilk fragmanını paylaştı.

        Variety’de yer alan habere göre film, Truva Savaşı’nın ardından eve dönüş yolculuğuna çıkan Odysseus’un uzun ve zorlu serüvenini konu alıyor.

        Odysseus’a Matt Damon hayat verirken, Damon’a Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Mia Goth, Benny Safdie, Jon Bernthal, John Leguizamo ve daha birçok isim eşlik ediyor. Filmin senaryosunu yazan ve yönetmen koltuğunda oturan Nolan, yapımcılığı da eşi Emma Thomas ile birlikte üstleniyor.

        Fragmanda Odysseus’un ordusuyla birlikte gemi kazası geçirdiği ve tehlikelerle dolu bir yolculuk sırasında evine ulaşmaya çalıştığı görülüyor.

        Fragmanda askerleriyle birlikte ünlü Truva Atı’nın içinde yer aldığı sahneler de dikkat çekiyor.

        Odysseus’un karada yürüdüğü, denizlerde yol aldığı ve mağaralardan geçtiği sahnelerde, gölgeler arasından beliren ürkütücü derecede büyük bir yaratık da göze çarpıyor.

        Fragmanda ayrıca Tom Holland’ın Odysseus’un oğlu Telemachus, Anne Hathaway’in ise eşi Penelope rolündeki kısa görüntüleri yer alıyor.

        Universal, geçen aralık ayında filmin “dünyanın dört bir yanında, tamamen yeni IMAX film teknolojisi kullanılarak” çekileceğini açıklamıştı.

        Christopher Nolan’ın son büyük filmi Oppenheimer, 2024’te yedi Oscar kazanmıştı. Nolan, 2023’te Variety’ye verdiği röportajda Oppenheimer sonrası hangi projeyi yapacağından emin olmadığını ancak şunları söylediğini aktarmıştı:

        “Ne yaparsam yapayım, ona tamamen sahip olduğumu hissetmeliyim. Bana özgü ve orijinal olmalı. Fikir başka bir yerden gelse bile, klavyede parmaklarımdan geçmeli ve sadece benim gözlerimden çıkmalı.”

        The Odyssey, 17 Temmuz’da sinemalarda gösterime girecek.

        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ÖNERİLEN VİDEO
        #The Odyssey fragman
        #The Odyssey
        #Christopher Nolan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!