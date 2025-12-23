Christopher Nolan'ın 'The Odyssey' filminden ilk fragman paylaşıldı

Universal, Homeros’un ünlü destanından uyarlanan, Christopher Nolan imzalı The Odyssey filminin ilk fragmanını paylaştı.

Variety’de yer alan habere göre film, Truva Savaşı’nın ardından eve dönüş yolculuğuna çıkan Odysseus’un uzun ve zorlu serüvenini konu alıyor.

Odysseus’a Matt Damon hayat verirken, Damon’a Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Mia Goth, Benny Safdie, Jon Bernthal, John Leguizamo ve daha birçok isim eşlik ediyor. Filmin senaryosunu yazan ve yönetmen koltuğunda oturan Nolan, yapımcılığı da eşi Emma Thomas ile birlikte üstleniyor.

Fragmanda Odysseus’un ordusuyla birlikte gemi kazası geçirdiği ve tehlikelerle dolu bir yolculuk sırasında evine ulaşmaya çalıştığı görülüyor.

Fragmanda askerleriyle birlikte ünlü Truva Atı’nın içinde yer aldığı sahneler de dikkat çekiyor.

Odysseus’un karada yürüdüğü, denizlerde yol aldığı ve mağaralardan geçtiği sahnelerde, gölgeler arasından beliren ürkütücü derecede büyük bir yaratık da göze çarpıyor.

Fragmanda ayrıca Tom Holland’ın Odysseus’un oğlu Telemachus, Anne Hathaway’in ise eşi Penelope rolündeki kısa görüntüleri yer alıyor.

Universal, geçen aralık ayında filmin “dünyanın dört bir yanında, tamamen yeni IMAX film teknolojisi kullanılarak” çekileceğini açıklamıştı.