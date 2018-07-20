Chrobry Glogow - Lodzki KS maçı rakamları

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Chrobry Glogow, 20 Temmuz 2018 Cuma günü Lodzki KS takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:30. Ev sahibi Chrobry Glogow, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Lodzki KS, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 163 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chrobry Glogow kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Lodzki KS sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Chrobry Glogow önceki hafta Lodzki KS mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Lodzki KS ise Chrobry Glogow maçında 0-0 berabere kaldı.

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