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Amerikan NBC televizyonunun konuyla ilgili bilgisi olan üç kaynağa dayandırdığı haberinde Haspel'in Senatonun ardından Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin elindeki istihbarat bilgilerini bugün kapalı bir oturumda Temsilciler Meclisinin önde gelen isimleri ile paylaşacağı iddia edildi.
Haspel'in geçen hafta senatoda verdiği brifingden sonra senatörlerin ABD Başkanı Donald Trump yönetimini Kaşıkçı cinayetini azımsamakla suçladığı hatırlatılan haberde benzer bir brifingin Temsilciler Meclisine de yapılmasının Trump üzerinde Kaşıkçı konusunda baskıyı artıracağına dikkat çekildi.
CIA direktörünün Temsilciler Meclisine vereceği brifing öncesinde Amerikan istihbarat yetkililerinin Kaşıkçı cinayeti konusunda Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesini bilgilendirdiği ifade edildi.
AA'nın haberine göre; konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklar, perşembe günü ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Savunma Bakanı James Mattis'in tıpkı Senatoda yaptıkları gibi kapalı bir oturumda Kaşıkçı cinayetine ilişkin Temsilciler Meclisini bilgilendireceğini iddia etti.
TÜRKİYE ELİNDEKİ BİLGİYİ STRATEJİK BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKARDI
NBC televizyonu ayrıca Senato kaynaklarına dayandırdığı haberinde geçen hafta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin Türkiye'nin elindeki bilgileri ve Türk makamlarının yürüttüğü soruşturmaya dair bilgileri bir grup senatörle paylaştığını iddia etti.
Fidan'ın Kaşıkçı cinayetine ait ses kaydını da senatörlerle paylaşıp paylaşmadığının bilinmediği ifade edilen haberde, "Türkiye konsoloslukta olanlara ilgili elindeki bilgileri stratejik bir şekilde parça parça paylaşarak Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın Riyad'dan gelen bir ölüm timi tarafından öldürüldüğünü kabul etmek durumunda kalmadan önce konsolosluktan canlı ayrıldığına dair kamuya sunduğu iddialarının da önünü kesti." ifadeleri kullanıldı.
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