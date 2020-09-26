Çiçek Adası nerede? sorusu magazin gündemini meşgul eden "Hülya Avşar 55 milyon liraya Çiçek Adası'nı satın aldı" iddiaları nedeniyle gündeme geldi. Hülya Avşar'ın Çiçek Adası'nı satın alığıyla ilgili iddialarına detaylarına aşağıdaki haberden ulaşabilirsiniz. Gelin biz Çiçek Adası ile ilgili detayları inceleyelim...

ÇİÇEK ADASI NEREDE?

Çiçek Adası, Türkiye'nin bir Ege adasıdır. 39 ° 22′35 ″ N 26 ° 45′57 ″ E Edremit Körfezi'ndedir ve idari olarak Balıkesir İli Ayvalık ilçesinin bir parçasıdır. Anakaradaki en yakın noktaya uzaklığı yaklaşık 500 metredir. Adanın yüzölçümü 275 × 10³ metrekaredir ve zeytin ağaçları ve nergis ile kaplıdır.

ÇİÇEK ADASI'NI HÜLYA AVŞAR MI SATIN ALDI?

56 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın, 55 milyon TL'ye Ayvalık'taki Çiçek Adası'nı satın aldığı iddia edildi. Peki Hülya Avşar ada satın aldı mı? Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberi...