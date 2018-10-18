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* Berkay'ın burnunda kırık varmış Bu kaç iş demek... Berkay'ın arkasındaki orkestra var. O kadar insan, o kadar insanın ailesi...

* Olay onların arasında olmuş olabilir, o işletmenin sorunu... Olay hastaneye taştıktan sonra senin, benim, onun birinci derece sorunu.