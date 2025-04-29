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        Haberler Gündem Çevre Çiftçilere kuraklığa dayanıklı tohum dağıtıldı | Son dakika haberleri

        Kırklareli'nde çiftçilere kuraklığa dayanıklı sorgum otu tohumu dağıtıldı

        Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibe desteğiyle kuraklığa dayanıklı sorgum sudan otu melezi tohumu dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 12:32 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:33
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        Çiftçilere kuraklığa dayanıklı tohum dağıtıldı
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        Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Pehlivanköy ilçesinde kuraklığa dayanıklı sorgum sudan otu melezi tohumu dağıtım programına katıldı.

        Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, iklim değişikliğine karşı üreticilerin artık alternatif ürünlere yönelmesi gerektiğini söyledi.

        Sorgum sudan otunun kuraklığa dayanıklı bir ürün olduğunu ifade eden Karaca, bu konuda çalışmaların arttırıldığını söyledi.

        Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı (TAKE) kapsamında hayata geçirilen "Sorgum Sudan Otu Melezi Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında yüzde 75'i hibe olmak üzere 15 çiftçiye 350 kilogram tohum teslim edildi.

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        #yerel haberler
        #Kırklareli Haberleri
        #sorgum sudan otu melezi tohumu
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