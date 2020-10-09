Çifte cinayet zanlısı 4 yıl sonra yakalandı

İHA

Batman'da 2 kardeşi silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı, 4 yıl sonra Antalya'da saklandığı evde yakalandı.

Batman'ın Yenişehir ilçesinde 4 yıl önce Batı Raman Yolu TEİAŞ kavşağında meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada müteahhit Nizam Y. (49) ve güvenlik görevlisi kardeşi Muhammed Y. (44) silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi 38 yaşındaki Kenan K. ise kayıplara karıştı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 yıldır aranan Kenan K.'nin kentte saklandığını belirledi. Şüphelinin Muratpaşa Mahallesi'ndeki ikametini tespit eden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özel Harekatla ortak düzenlediği operasyonda şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Kenan K.'nin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Sağlık kontrolü sırasında gazetecilerin "Cinayeti neden işlediniz?" sorusuna zanlı, "Ben bilerek işlemedim" cevabını verdi.

Öte yandan, şüphelinin olay sonrası hemen Antalya'ya geldiği ve 4 yıldır bu kentte sık sık yer değiştirerek izini kaybettirdiği öğrenildi. Sürekli saklanan şüphelinin ayrıca hiçbir iş yapmadığı belirlendi.