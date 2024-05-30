Çifte vahşet! Karısını ve kızını öldürüp kaçtı Kadın cinayetleri vahşetleri bitmek bilmiyor. Bu kez de İstanbul Bayrampaşa'dan kan donduran bir haber geldi. İlçede karısını ve kızını öldüren bir cani kayıplara karıştı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 30.05.2024 - 16:25 Güncelleme: 30.05.2024 - 16:25 facebook

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