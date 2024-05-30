Çifte vahşet! Karısını ve kızını öldürüp kaçtı
Kadın cinayetleri vahşetleri bitmek bilmiyor. Bu kez de İstanbul Bayrampaşa'dan kan donduran bir haber geldi. İlçede karısını ve kızını öldüren bir cani kayıplara karıştı
Giriş: 30.05.2024 - 16:25 Güncelleme: 30.05.2024 - 16:25
Bayrampaşa'da bir kişi, ayrı yaşadığı eşi ve kızını silahla öldürüp kaçtı.
DHA'nın haberine göre Bayrampaşa Orta Mahallesi'nde, ayrı yaşadığı eşinin evine giden bir kişi, eşini ve kızın silahla vurarak öldürdü.
Şüpheli olay yerinden kaçarken ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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