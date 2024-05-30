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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çifte vahşet! Karısını ve kızını öldürüp kaçtı - Son dakika haberi

        Çifte vahşet! Karısını ve kızını öldürüp kaçtı

        Kadın cinayetleri vahşetleri bitmek bilmiyor. Bu kez de İstanbul Bayrampaşa'dan kan donduran bir haber geldi. İlçede karısını ve kızını öldüren bir cani kayıplara karıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 16:25 Güncelleme: 30.05.2024 - 16:25
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        Çifte vahşet! Karısını ve kızını öldürüp kaçtı
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        Bayrampaşa'da bir kişi, ayrı yaşadığı eşi ve kızını silahla öldürüp kaçtı.

        DHA'nın haberine göre Bayrampaşa Orta Mahallesi'nde, ayrı yaşadığı eşinin evine giden bir kişi, eşini ve kızın silahla vurarak öldürdü.

        Şüpheli olay yerinden kaçarken ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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