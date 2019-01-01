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Konya'nın Ereğli ilçesinde, komşunun oğlu kuş sesini duymayınca sobadan zehirlenen çiftin cansız bedeni bulundu. Çiftin beslediği kuşun da öldüğü görüldü.
Olay, Hamidiye Mahallesi Şehit Ahmet Akyüz Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Yusuf Koçer, babasının evini kontrol etmek için geldiğinde, binanın alt katında oturan komşuları Ramazan Elcil'in beslediği kuşun her zaman duyduğu sesini duymadı.
YAKINLARI DA GELDİ
Durumdan şüphelenen Koçer, zili çaldığı halde kapıyı açan olmayınca evdekilere telefonla ulaşmak istedi, ancak telefon da açılmadı. Bu sırada Ramazan Elcil'in baldızı da ablası ve eniştesinden haber alamadığı için daireye geldi. Birbirine endişelerini dile getiren ikili, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
ÇİFT VE KUŞ ÖLÜ BULUNDU
İhbarla gelen ekipler, çilingire kapıyı açtırıp, eve girdiğinde Ramazan-Ayten Elcil çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, çiftin kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini belirledi. Evde beslenen kuşun da öldüğü görüldü. Elcil çiftinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
'KUŞ SESİNİ DUYMAYINCA ŞÜPHELENDİM'
Yusuf Koçer, Elcil çiftinin genellikle sabah erken saatlerde kalktığını belirterek, ''Babamın evini kontrol etmeye gelmiştim. Komşumuz Ramazan ağabey, kuş besliyordu. Her gün erken kalkarlardı. Kuş sesini duymayınca durumdan şüphelendim. Telefon ve kapıyı açan olmadı. O sırada kardeşi geldi. Polis ve sağlık görevlilerine haber verdik. Eve girdiğimizde ise cansız bedenleriyle karşılaştık'' dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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