Çiftlik kebabı tarifi, nasıl yapılır?

Çiftlik kebabı nasıl yapılır? Ev yemeği olan her lokantanın cam vitrininde sizi ağzınızı sulandıran lezzetiyle durur. Ana yemeklerin hem sebzeli hem etli yemeği olarak soframıza gelir. Yapılışı meşakkatli yemesi keyifli olan çiftlik kebabının pişmediği ev yok denecek kadar azdır.

Çiftlik Kebabı Malzemeler:

250 gr kuşbaşı et

4 su bardağı su

4 adet biber

2 adet iri patates

2-3 adet patlıcan

2 diş sarımsak

1 su bardağı haşlanmış bezelye

1 adet soğan

1 adet iri domates

1 çay kaşığı tuz

Çiftlik Kebabı Yapılışı: