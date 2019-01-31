Hayvanlara yem hazırlamak isterken...

Mesut Han'ın haberine göre olay akşam saatlerinde yaşandı. Mert Kaner, çalıştığı çiftlikte hayvanlara yem hazırlamak istedi. Ancak dengesini kaybeden genç, yem karma makinesine sıkıştı. Diğer çalışanlar tarafından makine durdurularak sağlık ekipleri ile jandarmaya haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından parçalanan ceset, itfaiye ekiplerince çıkarılarak devlet hastanesi morguna götürüldü.