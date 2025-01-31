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        Haberler Gündem Güncel Çiğdem Bayraktar Ör hakkında tutuklama talebi | Son dakika haberleri

        Çiğdem Bayraktar Ör hakkında tutuklama talebi

        "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 18:44 Güncelleme: 31.01.2025 - 18:44
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        Çiğdem Bayraktar Ör hakkında tutuklama talebi
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        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ör'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen Ör, savcılıkça ifadesinin alınması sonrası "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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