Ciğer nasıl pişirilir? Dana, kuzu, tavuk ciğeri nasıl pişirilir ve kaç dakikada yapılır?

Özellikle kızartma ya da ızgara yöntemleriyle hazırlanır. Orta Doğu mutfaklarında ise baharat çeşitliliği belirgin hale gelir. Kimyon, kişniş ya da biber türleriyle farklı aromalar yaratılır. Ciğeri diğer mutfaklardan ayıran temel unsur kullanılan teknikler kadar yapıdaki hassasiyete uygun pişirme süresinin korunmasıdır. Bu hassas yapı, Türk mutfağında geliştirilen yöntemlerle daha belirgin bir tat haline gelir.

CİĞER NASIL PİŞİRİLİR?

Ciğer hazırlarken hızlı pişme süresi nedeniyle adımların düzenli ilerlemesi önem taşır. Yapısı hassas olduğu için fazla ısıda uzun süre kalınca sertleşir. Bu yüzden hazırlık aşaması tarife yön verir. Ciğer parçaları önce kâğıt havluyla kurutulur. Yüzeyindeki nem azaldığında unlama işlemi daha dengeli olur. Un, pişerken yüzeyde ince bir tabaka oluşturur. Bu tabaka iç kısmın nemli kalmasına yardımcı olur.

Tava güçlü ısıya getirilir. Yağ ısındığında ciğer parçaları tavaya yayılır. Bu aşamada tavanın kalabalık olmaması gerekir. Kalabalık olduğunda ısı düşer ve ciğer suyunu bırakır. Kısa sürede renk alan parçalar çevrilir. Pişirme süresi kısadır. Çünkü ciğer hızlı reaksiyon verir. Fazla pişirme dokusunu olumsuz etkiler.

Malzemeler 500 gram kuzu ya da dana ciğeri

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Karabiber

2 adet orta boy soğan

1 tutam maydanoz

1 çay bardağı sıvı yağ Ciğer önce zarlarından temizlenir. Küçük kuşbaşı parçalar hazırlanır. Parçaların eşit boyutta olması pişirme süresini dengeler. Ciğer bir süzgece alınır ve yüzeyindeki fazla nemin gitmesi sağlanır. Ardından geniş bir kabın içinde un ile harmanlanır. Unun fazlası hafifçe silkelenir. Tavaya yağ eklenir ve yüksek ısıya getirilir. Yağ hareketlenmeye başladığında ciğer tavaya yayılır. İlk yüzey kısa sürede renk alır. Bu aşamada karıştırma yapılmaz. Yüzeyin mühürlenmesi gerekir. Çevrilen ciğer kısa sürede pişer. Bu nedenle ocaktan alma zamanı iyi ayarlanır. Tava boşaltılınca aynı tavada halka doğranmış soğanlar çevrilir. Hafif yumuşayan soğanlara baharat eklenir. İsteğe göre ciğerle birleştirilir ya da ayrı sunulur. Maydanoz eklenince tabak tamamlanır. Ciğer taze tüketildiğinde daha iyi sonuç verir. Bu yöntem adım adım uygulandığında ev ortamında başarılı bir lezzet elde edilir. REKLAM Ciğer yanında sunulan eşlikçiler tabağın dengesini belirler. En sık tercih edilen seçenek soğanın farklı şekillerde hazırlanmasıdır. Halka doğranmış ve hafifçe kavrulmuş soğan ciğerin yoğun tadını yumuşatır. Sumakla harmanlanan soğan karışımı daha ferah bir sonuç verir. Pilav da ciğerle uyum sağlayan bir tamamlayıcıdır. Tereyağlı sade pilav, ciğerin yapısını öne çıkarır. Patates kızartması ya da fırında hazırlanmış patates tabakta farklı bir dokunuş sağlar. Salata sevenler roka ve maydanoz ağırlıklı bir karışımı tercih edebilir.

