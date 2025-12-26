Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Ciğer nasıl pişirilir? Dana, kuzu, tavuk ciğeri nasıl pişirilir ve kaç dakikada yapılır?

        Ciğer nasıl pişirilir? Dana, kuzu, tavuk ciğeri nasıl pişirilir ve kaç dakikada yapılır?

        Ciğer, farklı ülkelerde çeşitli yöntemlerle hazırlanmasına rağmen en güçlü tanınırlığını Türk mutfağında kazanır. Anadolu'nun pek çok şehrinde kendine özgü pişirme teknikleri bulunur. Edirne tava ciğeri, Arnavut ciğeri ve şiş ciğer bu geleneğin öne çıkan örnekleridir. Ciğerin bu kadar yaygınlaşmasının nedeni hızlı pişmesi ve baharatlarla uyumunun yüksek olmasıdır. Türk mutfağında kullanılan ince doğrama tekniği, yüksek ısıda kısa sürede mühürleme yöntemi ve yanında sunulan soğan ile sumak karışımı ciğere özgü bir kimlik kazandırır. Balkan mutfağında da ciğer önemli bir yere sahiptir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 11:50 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ciğer nasıl pişirilir?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Özellikle kızartma ya da ızgara yöntemleriyle hazırlanır. Orta Doğu mutfaklarında ise baharat çeşitliliği belirgin hale gelir. Kimyon, kişniş ya da biber türleriyle farklı aromalar yaratılır. Ciğeri diğer mutfaklardan ayıran temel unsur kullanılan teknikler kadar yapıdaki hassasiyete uygun pişirme süresinin korunmasıdır. Bu hassas yapı, Türk mutfağında geliştirilen yöntemlerle daha belirgin bir tat haline gelir.

        CİĞER NASIL PİŞİRİLİR?

        Ciğer hazırlarken hızlı pişme süresi nedeniyle adımların düzenli ilerlemesi önem taşır. Yapısı hassas olduğu için fazla ısıda uzun süre kalınca sertleşir. Bu yüzden hazırlık aşaması tarife yön verir. Ciğer parçaları önce kâğıt havluyla kurutulur. Yüzeyindeki nem azaldığında unlama işlemi daha dengeli olur. Un, pişerken yüzeyde ince bir tabaka oluşturur. Bu tabaka iç kısmın nemli kalmasına yardımcı olur.

        REKLAM

        Tava güçlü ısıya getirilir. Yağ ısındığında ciğer parçaları tavaya yayılır. Bu aşamada tavanın kalabalık olmaması gerekir. Kalabalık olduğunda ısı düşer ve ciğer suyunu bırakır. Kısa sürede renk alan parçalar çevrilir. Pişirme süresi kısadır. Çünkü ciğer hızlı reaksiyon verir. Fazla pişirme dokusunu olumsuz etkiler.

        Malzemeler

        • 500 gram kuzu ya da dana ciğeri
        • 1 su bardağı un
        • 1 tatlı kaşığı pul biber
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • Karabiber
        • 2 adet orta boy soğan
        • 1 tutam maydanoz
        • 1 çay bardağı sıvı yağ

        Ciğer önce zarlarından temizlenir. Küçük kuşbaşı parçalar hazırlanır. Parçaların eşit boyutta olması pişirme süresini dengeler. Ciğer bir süzgece alınır ve yüzeyindeki fazla nemin gitmesi sağlanır. Ardından geniş bir kabın içinde un ile harmanlanır. Unun fazlası hafifçe silkelenir.

        Tavaya yağ eklenir ve yüksek ısıya getirilir. Yağ hareketlenmeye başladığında ciğer tavaya yayılır. İlk yüzey kısa sürede renk alır. Bu aşamada karıştırma yapılmaz. Yüzeyin mühürlenmesi gerekir. Çevrilen ciğer kısa sürede pişer. Bu nedenle ocaktan alma zamanı iyi ayarlanır. Tava boşaltılınca aynı tavada halka doğranmış soğanlar çevrilir. Hafif yumuşayan soğanlara baharat eklenir. İsteğe göre ciğerle birleştirilir ya da ayrı sunulur. Maydanoz eklenince tabak tamamlanır. Ciğer taze tüketildiğinde daha iyi sonuç verir. Bu yöntem adım adım uygulandığında ev ortamında başarılı bir lezzet elde edilir.

        REKLAM

        Ciğer yanında sunulan eşlikçiler tabağın dengesini belirler. En sık tercih edilen seçenek soğanın farklı şekillerde hazırlanmasıdır. Halka doğranmış ve hafifçe kavrulmuş soğan ciğerin yoğun tadını yumuşatır. Sumakla harmanlanan soğan karışımı daha ferah bir sonuç verir. Pilav da ciğerle uyum sağlayan bir tamamlayıcıdır. Tereyağlı sade pilav, ciğerin yapısını öne çıkarır. Patates kızartması ya da fırında hazırlanmış patates tabakta farklı bir dokunuş sağlar. Salata sevenler roka ve maydanoz ağırlıklı bir karışımı tercih edebilir.

        Bu karışım ağızda canlı bir tat bırakır. Yoğurtlu mezeler de ciğerin sıcak yapısına güzel bir zıtlık oluşturur. Humus ya da közlenmiş biber gibi seçenekler tabağı zenginleştirir. Ciğer hızlı tüketildiğinde lezzetini korur.

        TAVUK CİĞERİ NASIL PİŞİRİLİR?

        Tavuk ciğeri pişirirken sonuç üzerinde en etkili adım ısının doğru yönetilmesidir. Tavuk ciğeri kısa sürede pişen bir yapıya sahiptir. Fazla bekletildiğinde sertleşir ve kuru bir doku oluşur. Bu yüzden hazırlık kısmı öne çıkar. Ciğer parçaları önce yıkanmadan kâğıt havluyla temizlenir. Yıkandığında yüzeyde fazla su kalır ve pişirme sırasında istenmeyen bir buhar etkisi oluşur. Parçaların eşit boyutta kesilmesi pişmeyi dengeler. Tavayı güçlü ısıya getirmek sürece yön verir. Yağ ısındığında ciğer eklenir ve karıştırılmadan kısa süre beklenir. İlk temas anında yüzey mühürlenir. Bu mühür iç kısmın yumuşak kalmasını sağlar. Tavayı doldurmamak gerekir. Kalabalık olduğunda ısı düşer ve ciğer suyunu salar.

        REKLAM

        Pişme süresi kısadır. Bu nedenle ocak kontrolü önem taşır. Hafif renk almaya başladığında pişirme tamamlanmış olur. Soğan, kekik ya da pul biber ile son dokunuş yapılabilir. Tuzun pişirme sonunda eklenmesi tavuk ciğerinin yapısını korur. Erken eklenen tuz sertleşmeye sebep olur. Dinlendirme süresi uzun tutulmaz. Çünkü tavuk ciğeri sıcaklığını hızla kaybeden bir ettir. Bu püf noktaları uygulandığında tavuk ciğeri yumuşak, sulu ve dengeli bir tat verir.

        CİĞER PİŞİRME TEKNİKLERİ

        Ciğer pişirme teknikleri etin hassas yapısına uyum sağlayan adımlarla şekillenir. En yaygın yöntem yüksek ısıda kısa sürede pişirmektir. Bu teknikte tava güçlü ısıya getirilir. Yağ harekete geçtiğinde ciğer eklenir ve ilk temas anında yüzeyi mühürlenir. Bu mühür iç kısmın yumuşak kalmasına yardımcı olur. Kızartma tekniğinde ciğer hafifçe unlanır. Un, dış yüzeyde ince bir tabaka oluşturarak pişme sırasında dokuyu korur. Izgara yöntemi de tercih edilir. İnce doğranmış ciğer şişe geçirilir ve ateşe yakın bir konumda kısa sürede pişirilir. Bu teknik hafif bir is kokusu yaratır. Sote tekniğinde ise ciğer küçük parçalar halinde hazırlanır ve soğanla birlikte çevrilir. Baharatlar eklenince lezzet dengesi güçlenir. Bu yöntemlerin ortak noktası pişirme süresinin kısa tutulmasıdır. Çünkü ciğer uzun süre ısıda kaldığında hızla sertleşir. Doğru teknik seçildiğinde ciğer hem sulu hem de dengeli bir yapıya ulaşır.

        Ciğer hazırlarken sonuç üzerinde en etkili etken ısının dengeli yönetilmesidir. Ciğer hızlı piştiği için tüm adımların önceden hazırlanmış olması süreci kolaylaştırır. Parçaların eşit boyutta kesilmesi pişme süresini dengeler. Yıkanmaması tavsiye edilir çünkü yüzeyde kalan su pişirme sırasında buhar etkisi yaratır ve dokuyu olumsuz etkiler. Kâğıt havluyla iyice kurulanan ciğer, tavaya girdiğinde yüzeyini daha rahat mühürler. Tava güçlü ısıya ulaşmadan pişirme işlemine başlanmamalıdır. Düşük ısı ciğerin suyunu bırakmasına neden olur. Hafif unlama yapılacaksa unun fazlası silkelenir.

        Böylece yüzeyde aşırı bir tabaka oluşmaz. Tuzun pişirme sonunda eklenmesi dokuyu korur. Erken eklenen tuz sertleşmeye yol açar. Tavanın kalabalık olmaması da püf noktaları arasındadır. Fazla parça eklendiğinde ısı düşer ve ciğer kızarmak yerine haşlanmış bir yapıya döner. Pişirme süresi kısa tutulur. Fazla bekletilen ciğer hızla sertleşir. Servis öncesi maydanoz ve soğan kullanıldığında tabak ferah bir koku kazanır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 23 Aralık 2025 (2026 Asgari Ücret Zammı Beklentileri Karşıladı Mı?)

        2026 yılı asgari ücret belli oldu. Zam oranı beklentileri karşıladı mı? SDG mutabakata uyacak mı? Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri ne kadar artacak? Firmalar ilaçtan yine kısacak mı? İlaçtaki euro kuru düzenlemesi çözüm olacak mı?Ana Haber Bülteni'ni

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        Meclis komisyonunda Kartalkaya için taslak rapor
        Meclis komisyonunda Kartalkaya için taslak rapor
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?