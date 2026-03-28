        Haberler Gündem Çevre Çiğli Arıtma Tesisi'ne Çevre İzin Belgesi | Son dakika haberleri

        Çiğli Arıtma Tesisi 7 yıl sonra Çevre İzin Belgesi aldı

        İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün işlettiği Çiğli İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, kapsamlı denetimler ve yenilenmiş sistemiyle 7 yıl sonra yeniden çevre izin belgesine kavuştu

        Giriş: 28.03.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Çiğli Arıtma Tesisi'ne Çevre İzin Belgesi
        İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün işlettiği, Türkiye’nin en büyük atık su arıtma tesisi olan Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde uzun süredir devam eden belgelendirme süreci başarıyla tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen denetimler kapsamında; hem bakanlık hem de İZSU tarafından verilerin anlık olarak takip edildiği Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) kabini yeniden devreye alındı, Bütünleşik Karşılaştırma Testleri (BKT) gerçekleştirildi ve giriş-çıkış suyu numuneleri akredite laboratuvarlarda analiz edildi.

        Tüm teknik kriterleri sağlayan ve uygunluk denetimlerinden başarıyla geçen tesis, 18 Mart 2026 itibarıyla 5 yıl geçerli çevre izin belgesini alarak hem yasal yetkinliğini hem de ileri biyolojik arıtma kapasitesini yeniden tescilledi. Bu gelişmeyle birlikte tesis, İzmir Körfezi'nin korunmasında en kritik çevre altyapı tesisi olarak yeniden tam kapasiteyle güvence altına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi

        Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir esnafı takibe aldı. Takip sonucu yeri tespit edilen depoya ekipler baskın düzenledi. Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından depoda yapılan incelemelerde son kullanma tarihi geçtiği belirlenen 50 ton tavu...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Doğum izni artıyor
        Doğum izni artıyor
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Aile baskısı yok"
        "Aile baskısı yok"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        En eski köpek DNA'sı Anadolu'da bulundu
        En eski köpek DNA'sı Anadolu'da bulundu
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları