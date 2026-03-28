Çiğli Arıtma Tesisi'ne Çevre İzin Belgesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün işlettiği, Türkiye’nin en büyük atık su arıtma tesisi olan Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde uzun süredir devam eden belgelendirme süreci başarıyla tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen denetimler kapsamında; hem bakanlık hem de İZSU tarafından verilerin anlık olarak takip edildiği Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) kabini yeniden devreye alındı, Bütünleşik Karşılaştırma Testleri (BKT) gerçekleştirildi ve giriş-çıkış suyu numuneleri akredite laboratuvarlarda analiz edildi.

Tüm teknik kriterleri sağlayan ve uygunluk denetimlerinden başarıyla geçen tesis, 18 Mart 2026 itibarıyla 5 yıl geçerli çevre izin belgesini alarak hem yasal yetkinliğini hem de ileri biyolojik arıtma kapasitesini yeniden tescilledi. Bu gelişmeyle birlikte tesis, İzmir Körfezi'nin korunmasında en kritik çevre altyapı tesisi olarak yeniden tam kapasiteyle güvence altına alındı.