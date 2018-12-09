Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe, 15. haftada Akhisarspor'a 3-0 mağlup olarak 16. sıraya düştü. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan Fenerbahçe'nin ligdeki durumunu değerlendirdi. İşte Arslan'ın açıklamalarından satır başları:

"İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Oyuncularımı tebrik ederim. Topun bizi sevdiği dakikalar da vardı. 3-0 güzel bir galibiyet. Sevinirken, üzülüyoruz. Fenerbahçe Türk futbolunun lokomotifi, onlara saygısızlık yapmamalıyız. Böyle günler olabilir. İnşallah iyi olurlar. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a en çok bizim ihtiyacımız var. Ali Koç'a ve Fenerbahçe'ye şans diliyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ