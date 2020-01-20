AA

Ardahan-Kars sınırları içerisinde yer alan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde, soğuk hava nedeniyle buz tabakası yer yer 40 santimetreye ulaştı.

AA'nın haberine göre Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Akçakale köyünde balıkçılık yapan Çınar Kılıç, dondurucu soğukta eşi Turhan ve 5 yaşındaki oğlu Yiğitcan ile buzla kaplı gölde balık avına çıkıyor.

AVLADIĞI BALIKLARI RESTORANINDA SATIYOR

Kazma ve küreklerle kalın buz tabakasını kıran Kılıç, daha sonra "ya nasip" diyerek ağlarını suyun derinliklerine bırakıyor.

Zorlu bekleyişin ardından titizlikle çektiği balık dolu ağlarla yüzü gülen Kılıç, avladığı balıkları işlettiği restoranda gelen müşterilere tercihe göre yağda kızartarak ya da ızgarada pişirerek servis ediyor.

Çınar Kılıç, yaptığı açıklamada, ailece yıllardır balıkçılıkla uğraştıklarını anlattı.

Eşine yardımcı olduğunu ifade eden Kılıç, "Severek yaptığım işte, aile bütçeme katkıda bulunuyorum. Gölde tuttuğum balıkları özenle pişirip müşterilerime sunuyorum. Bu durum beni son derece mutlu ediyor" dedi.

Müşterilerden Merve Aydoğdu da kadınların her alanda olmasına sevindiğini söyledi.

Çıldır balığının meşhur olduğunu belirten Aydoğdu, "Bugün bizzat Çınar hanımın elinden çekilen balıkları yedik. Her alanda kadınların olması ve başarı göstermesi bizi son derece mutlu kılıyor. Biz bugün buraya balık yemek için geldik" diye konuştu.