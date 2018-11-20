Başını bile kaldıramayacak seviyedeki şiddetli baş ağrıları, ağzını dahi oynattığında yaşadığı dayanılmaz acılar nedeniyle konuşmaya korkma, yemek yiyememe, dışarı çıkamama ve yüz felcine kadar ilerleyen bir tablo…

Hayatını 5 yıldır bu şikâyetlerle sürdüren emekli fen bilgisi öğretmeni Nermin Altınbaşak’ın sıkıntılarının kaynağı, adı çok fazla bilinmeyen trigeminal nevralji. Yaşayanların hayatını kâbusa çeviren nörolojik bir sorun olan trigeminal nevraljide tanı konuluncaya kadar çok zaman kaybedildiği ve sorunun çoğunlukla diş ağrısıyla karıştırıldığı belirtiliyor. Nermin Altınbaşak ise ağrılarının kaynağını yaşadığı depresyona bağlıyor. Beş yıl önce başlayan ağrılarının kesin tanısı geçtiğimiz Eylül ayında konuyor. Sonrasında ilaç ve fizik tedavisiyle şikayetleri tam olarak ortadan kalkmayınca gelininin önerisiyle akupunktur tedavisi için Yeditepe Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Merkezi’ne başvuruyor.

EŞİM BAŞTA İNANMIYORDU

Tedaviye başlamadan önce olumlu sonuçlar alacağına inandığını söyleyen Nermin Altınbaşak yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Akşam olduğunda başımda çok şiddetli bir çekilme ve ağrı oluyordu. Başımı kaldıramıyor sadece yattığımda rahat ediyordum. Ağrıyı dişlerimde, dişetlerimde, gözlerimde kısaca yüzümün her yerinde hissediyordum. Akupunktur tedavisine başlamadan önce eşim iyileşeceğime çok inanmıyor, ağrılarımın bir süre için geçeceğini ama sonra tekrar başlayacağını düşünüyordu. Kalıcı bir sonuç alıp almayacağımızı doktorum Berna Atay’a sordum. O da eğer sorunların kaynağı psikolojik değilse bunun mümkün olabileceğini yine de kesin bir cevap veremeyeceğini belirtti. Tedaviye başladıktan ve ilk iyileşme sonuçlarını aldıktan sonra eşimin baştaki olumsuz fikirleri değişti.”

SONUÇLAR DAHA İLK SEANSTA GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Yaklaşık 4 hafta ve 8 seanslık tedavisine kısa bir süre ara veren Nermin Altınbaşak, “İlk seanstan sonra ağzımın kenarındaki çekilme ile başım ve dişlerimdeki oyulma hissinde azalma olup 3. seanstan sonra tamamen geçti. Dudağımın şekli de düzeldi. Artık ağrısız geçen gecelerim sayesinde uyuyabiliyorum. Bu süreçte bol su içip unlu ve glutenli gıdalardan uzak durdum. Artık daha rahat uyanıyor, kendimi daha enerjik hissediyorum. Tedavi öncesi kötü olan uyku kalitem de düzeldi”diyor.

TEDAVİ YAKLAŞIMI HASTAYA GÖRE DEĞİŞİYOR

Trigeminal nevraljinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından akupunkturla tedavi edilebilir hastalıklar listesinde yer aldığını söyleyen Dr. Berna Atay, hastasında çok kısa sürede yüzde yüze yakın iyileşme elde ettiklerine dikkat çekiyor ve bu sürenin hastadan hastaya ve hastalığın şiddetine göre farklılık gösterebileceğini belirtiyor. Vaka özelinde lazerli ve iğneli akupunktur olmak üzere iki farklı yöntem uyguladıklarını söyleyen Atay,”İlk amacımız şikâyetleri geriletmek ve hastanın Trigeminal nevraljiden kaynaklı ağrılarının, çekilmelerinin, kasılmalarının, çiğneme kaslarında yarattığı olumsuz etkilerin azaltılmasıydı. Bunun için lazerli akupunkturla derin dokuya ağrı kesici özelliği olan ışık frekanslar gönderip iltihap giderici ve vücut direncini artırıcı frekanslardan yararlandık” diyor.

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