SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Avustralya
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Çileklere iğneyi 'şaka yapmak' için koymuş!

Avustralya’nın Sydney kentinde bir erkek çocuk, "şaka yapmak" için çileklere iğne koyduğunu itiraf etti.

19.09.2018 - 11:10 | Güncelleme: AA

Yeni Güney Galler (NSW) Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Stuart Smith, düzenlediği basın toplantısında, birkaç gün önce Sydney’de çileklere "şaka olsun" diye iğne koyduğunu itiraf eden bir çocuğun tespit edildiğini belirtti.

Smith, "Niyeti ne olursa olsun bu davranış çok ciddi sonuçlar doğurabilirdi. Erkek çocuğun, çileklere iğne koymak da dahil bir dizi şakaya başvurduğunu belirledik. Bu kişinin davranışları, gençlik uyarma sistemi çerçevesinde değerlendirilecek.” diye konuştu.

Eyalet yasaları uyarınca gıdaları bilerek zararlı hale getirenlerin 10 yıla kadar hapis cezası alabileceğine işaret eden Smith, bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında bilgi vereceklere 100 bin Avustralya doları (yaklaşık 464 bin lira) para ödülü vereceklerini bildirdi.

İğneli çilek krizi, geçen hafta Queensland eyaletinde bir kişinin süper marketten aldığı çileği yedikten sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından başlamıştı. Çileklerin içine dikiş iğnesi yerleştirildiği ortaya çıkmıştı. İçine iğne yerleştirilmiş çilekler, Victoria, Batı Avustralya, Yeni Güney Galler, Tazmanya ve Batı Avustralya eyaletlerinde de bulunmuştu. Bunun üzerine ülke genelinde ve Yeni Zelanda’da çilekler marketlerden toplatılmıştı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Avustralya genelinde şu ana kadar 100 kişi içinde iğne bulunan çileğe rastladığını rapor etti.

Queensland eyaletindeki ilk vakada çileklere iğnelerin çalıştığı iş yerinden sorunlu ayrılan bir işçinin koyduğu ileri sürülmüştü. Güvenlik birimleri, söz konusu ilk vakanın dışındaki iğnelerin kötü niyetli başka kişiler tarafından yerleştirildiği üzerinde duruyor.

Avustralya genelinde binlerce işçiyi istihdam eden çilek sektörü, ülke ekonomisine yılda 130 milyon dolar katkıda bulunuyor. Sektörü vuran kriz yüzünden binlerce ton çileği imha etmek zorunda kalan çilek üreticileri, işçi çıkarabilecekleri uyarısında bulundu.

 

SYDNEY'DE ELMA VE MUZLARDA DA İĞNE BULUNDU 

Bu arada 20 iğneli çilek vakasının tespit edildiği Sydney’de, elma ve muzda da iğneye rastlandı. Sydney Polisi, elma ve muzda bulunan iğnelerin çilek olayından ayrı değerlendirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Avustralya genelinde şu ana kadar 100 kişi içinde iğne bulunan çileğe rastladığını rapor etti.

Avustralya genelinde binlerce işçiyi istihdam eden çilek sektörü, ülke ekonomisine yılda 130 milyon dolar katkıda bulunuyor. Sektörü vuran kriz yüzünden binlerce ton çileği imha etmek zorunda kalan çilek üreticileri, işçi çıkarabilecekleri uyarısında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X