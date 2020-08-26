Yaz aylarında soğuk bir içecek olarak çilekli milkshake tarifini verebiliriz. Gayetle tadı güzel ve serinleten bir lezzet olan bu içeceğin yapımına başlayalım.

Çilekli milkshake malzemeler:

1 su bardağı süt

15-16 adet orta boy çilek

1 adet muz

100-150 gr dondurma(kaymaklı)

Çilekli milkshake yapımı: