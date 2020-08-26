Yaz aylarında soğuk bir içecek olarak çilekli milkshake tarifini verebiliriz. Gayetle tadı güzel ve serinleten bir lezzet olan bu içeceğin yapımına başlayalım.
Çilekli milkshake malzemeler:
- 1 su bardağı süt
- 15-16 adet orta boy çilek
- 1 adet muz
- 100-150 gr dondurma(kaymaklı)
Çilekli milkshake yapımı:
- Öncelikle dondurduğumuz çilek ve muzu rondodan geçiriyoruz.
- Dondurmayı da ilave ettikten sonra kıvamını ayarlayabilmek için önce sütün yarısını katarak tekrar rondoyu çalıştırıyoruz.
- Daha sonra kalan sütü de katıp çilekli milksake’imizi afiyetle içeceğimiz bardağa aktarıyoruz.
- Üzerini de 1 adet çilekle süsleyebiliriz.
- Afiyet olsun…
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