Çilekli Milkshake Malzemeler
1 su bardağı kadar süt
8-10 adet çilek
2 yemek kaşığı kadar vanilyalı dondurma
1 yemek kaşığı kadar toz şeker
Çilekli Milkshake Yapılışı
• Çilekli milkshake tarifimizi hazırlamak için ilk olarak çileklerimizi saplarından ayırıp, güzelce yıkıyoruz.
• Temizlediğimiz çileklerimizi ortadan ikiye kesiyoruz ve blender içerisine alıyoruz.
• Ardından sütümüzü, şekerimiz ve dondurmamızı da alıp birlikte çekiyoruz.
• Dondurma eklediğimiz için yeterince soğuk olacaktır ama dilerseniz 1-2 adet buz küpü de servis sırasında ekleyebilirsiniz.
• Artık çilekli milkshake tarifi hazırdır. Bu tarifimizi farklı meyveler ile de hazırlayabilirsiniz.
• Dilediğiniz gibi servise hazırlayıp, sunabilirsiniz. Afiyet olsun.
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