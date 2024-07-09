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        Haberler Dünyadan Cillian Murphy, yeni rolü için bambaşka birine dönüştü - Magazin haberleri

        Cillian Murphy, yeni rolü için bambaşka birine dönüştü

        Oscar ödüllü oyuncu Cillian Murphy, İngiltere'nin Güney Batı bölgesinde bulunan Bath'da bir sokaktaydı. Son projesi 'Steve' için sahne çekimleri sırasında görüntülenen Murphy'nin, yeni rolü için görünümünü değiştirip adeta bambaşka birine dönüşmesi dikkatlerden kaçmadı

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 09.07.2024 - 13:03 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:03
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        'Başlangıç', 'Kara Şövalye', 'Dunkirk' ve 'Peaky Blinders'da çete lideri 'Tommy Shelby' rolüyle de tanınan Oscar ödüllü oyuncu Cillian Murphy, son olarak 'atom bombasının babası' olarak anılan ABD'li fizikçi 'Julius Robert Oppenheimer' rolü ile Altın Küre ve BAFTA ödüllerinin yanı sıra 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ına da lâyık görülmüştü.

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        İrlandalı oyuncu Cillian Murphy, İngiltere'nin Güney Batı bölgesinde bulunan Bath'da başrolünde yer aldığı yeni projesi 'Steve'in çekimleri için bir sokakta objektiflere yansıdı.

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        YENİ ROL İÇİN İMAJ DEĞİŞTİRDİ

        Üzerinde kirli bir gömlek ve kapüşonlu bir mont olan Cillian Murphy, sakallı haliyle dikkat çekti. Prodüksiyon ekibinden bir kişi, yeni sahnesini bekleyen oyuncunun daha fazla ıslanmaması için şemsiye tuttu.

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        ÇEKİMLER BİTTİ

        1990'lı yılların ortasında geçen, Max Porter'ın 2023 tarihli 'Shy' adlı romanının dijital platform uyarlaması olan 'Steve' filminin seti, 24 Mayıs'ta başladı ve 5 Temmuz'da Bath'da gerçekleşen çekimlerle sona erdi.

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        'STEVE' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Filmde toplumsal ve davranışsal zorlukları olan erkek çocukların eğitim gördüğü bir okulun müdürünü canlandıran, aynı zamanda kendi ruh sağlığıyla da mücadele eden oyuncu, fark edilmemek için elinden geleni yapsa da çabasında başarılı olamadı.

        Fotoğraflar: AA, Shutterstock, AP

        #cillian murphy
        #steve
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