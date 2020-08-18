Cildin bazı etkenler nedeni ile nem kaybetmesi sonucunda oluşan cilt kuruluğu; eğer düzenli olarak bakım uygulanmaz ve geçmesi önlenmezse; cildin erken yaşlanmasına ve tahriş olarak pul pul dökülmesine neden olur. Doğru cilt için ve kaliteli ürünler ile cildin bu kuruluğunun giderilmesi sağlanabilir.

Bazı ciltler en ufak etkilenmelerden cilt kuruluğu yaşarlar. Bu kişilerin daha çok cildini nemlendirmesi gereklidir. Özellikle; yüz ve elde görülen cilt kuruluğu bacaklarda da çok fazla görülür. Cilt kuruluğu yaşayan kişilerin; mümkün olduğunca sıcak banyo yapmaktan kaçınması gereklidir.

Kuruluk Nasıl Geçer?

Cildin sabahları sabun ile yıkanmaması gereklidir. Duru suyla yüzü yıkayarak ya da zeytinyağlı saf köy sabunuyla yıkamak gereklidir. Sonrasında mutlaka bir nemlendirici kullanılması şarttır.

Cilt bakım ürünlerinin kullanılması önemlidir; ancak özellikle cildinize uygun olanını seçmeli ve bu konuda dermatologlardan yardım alarak hangi ürünleri kullanmanız gerektiği hakkında bilgilenmelisiniz.

Nemlendirici kullanmak kesinlikle önemlidir.

Güneşe çıkarken yaz ve kış demeden yüksek koruma faktörlü güneş koruyucu kullanmalısınız.

Doğal bitkilerle evde yapabileceğiniz bakım maskeleri ile de cildinizin doğal nemini kazandırabilirsiniz.

Kuru Cilt Maskesi Tarifi