Cilt lekelerine maskeli çözüm!

Gebelik lekeleri ile hassas ciltlerde güneşe maruz kalmaktan kaynaklanan lekelerin tedavisinde kullanılan özel teknik hakkında bilgi veren Dermatoloji Uzmanı Dr. Pınar Koç, kullanılan yöntemin deride bulunan melanin miktarının azalmasına yardımcı olup pigmentasyonun baskılanmasında rol aldığını ve ciltte leke oluşumunu tetikleyen mekanizmayı baskıladığını ifade etti.
1-1.5 YIL KREM KULLANILIYOR
Özellikle yüzeysel ve orta düzeydeki lekelerde tek seansta olumlu sonuçlar elde edildiğini söyleyen Dr. Koç, yöntemle ilgili şu bilgileri verdi: "Öncelikle uygulama kışın yapılmalıdır. Kişi makyajsız ve dinlenmiş bir cilt ile gelir. İğneli bir işlem değildir ve anestezi gerektirmez. Cilt temizlenir, özel bir yağ çözücü ile cildin üstündeki yağ tabakası tamamen alınır. Ardından özel bir maske kalın ve her yeri kaplayacak şekilde (göz ve dudak çevresi hariç) uygulanır. 15 dakika gözlem altında tutulduktan sonra kişi maskeli haliyle evine gönderilir. Yaklaşık 8-10 saat maske yüzünde kalır ardından bol su ile yıkanır. 15 gün sonra kontrolü yapılır. Arkasından ev prosedürü başlar. Bu tedavide, kişinin uzun süre kullanması gereken leke baskılayıcı kremi vardır. Yaklaşık 1-1,5 yıl kullanması gerekir."
"DOĞRU HASTA GRUPLARINA UYGULANDIĞINDA ETKİLİ VE GÜVENLİ BİR YÖNTEM"
Uygulamadan bir ay sonra kontrolün yapılması gerektiğini belirten Dr. Pınar Koç, takip eden aylarda da kişinin kontrollere çağırıldığını ve bu süre içinde hastanın kullandığı devam kremi ile cildindeki lekenin gerilemesinin takip edildiğini belirtti.
Dr. Koç, "Leke tedavisi sonucunda parlak ve taze bir cilt ortaya çıkar. Doğru hasta gruplarına uygulandığında etkili ve güvenli bir yöntemdir" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.