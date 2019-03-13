Cilt lekelerine maskeli çözüm!

Gebelik lekeleri ile hassas ciltlerde güneşe maruz kalmaktan kaynaklanan lekelerin tedavisinde kullanılan özel teknik hakkında bilgi veren Dermatoloji Uzmanı Dr. Pınar Koç, kullanılan yöntemin deride bulunan melanin miktarının azalmasına yardımcı olup pigmentasyonun baskılanmasında rol aldığını ve ciltte leke oluşumunu tetikleyen mekanizmayı baskıladığını ifade etti.

1-1.5 YIL KREM KULLANILIYOR

Özellikle yüzeysel ve orta düzeydeki lekelerde tek seansta olumlu sonuçlar elde edildiğini söyleyen Dr. Koç, yöntemle ilgili şu bilgileri verdi: "Öncelikle uygulama kışın yapılmalıdır. Kişi makyajsız ve dinlenmiş bir cilt ile gelir. İğneli bir işlem değildir ve anestezi gerektirmez. Cilt temizlenir, özel bir yağ çözücü ile cildin üstündeki yağ tabakası tamamen alınır. Ardından özel bir maske kalın ve her yeri kaplayacak şekilde (göz ve dudak çevresi hariç) uygulanır. 15 dakika gözlem altında tutulduktan sonra kişi maskeli haliyle evine gönderilir. Yaklaşık 8-10 saat maske yüzünde kalır ardından bol su ile yıkanır. 15 gün sonra kontrolü yapılır. Arkasından ev prosedürü başlar. Bu tedavide, kişinin uzun süre kullanması gereken leke baskılayıcı kremi vardır. Yaklaşık 1-1,5 yıl kullanması gerekir."

"DOĞRU HASTA GRUPLARINA UYGULANDIĞINDA ETKİLİ VE GÜVENLİ BİR YÖNTEM"

Uygulamadan bir ay sonra kontrolün yapılması gerektiğini belirten Dr. Pınar Koç, takip eden aylarda da kişinin kontrollere çağırıldığını ve bu süre içinde hastanın kullandığı devam kremi ile cildindeki lekenin gerilemesinin takip edildiğini belirtti.

Dr. Koç, "Leke tedavisi sonucunda parlak ve taze bir cilt ortaya çıkar. Doğru hasta gruplarına uygulandığında etkili ve güvenli bir yöntemdir" diye konuştu.