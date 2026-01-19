Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Cimbom Avrupa arenasına çıkıyor! Galatasaray- Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Galatasaray- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek. Bu kritik karşılaşma temsilcimizin Avrupa kaderini belirleyecek. Avrupa arenasında 9 puanla 18. basamakta bulunan sarı-kırmızılılar, ilk 24 takım arasında bulunarak play offa kalmayı hedefliyor. Büyük heyecana sahne olacak mücadelenin yayıncı kuruluşu ve başlama saati belli oldu. Peki, Galatasaray- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 19.01.2026 - 09:51 Güncelleme: 19.01.2026 - 09:51
        UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta heyecanında Galatasaray, kendi sahasında İspanyol futbolunun güçlü temsilcilerinden Atletico Madrid’i ağırlayacak. Play-off iddiasını sürdürebilmek adına bu kritik karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde sahaya kazanma parolasıyla çıkacak. Peki, futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray–Atletico Madrid mücadelesi ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

        GALATASARAY- ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray- Atletico Madrid maçı 21 Ocak Çarşamba günü 20.45'te oynanacak.

        GALATASARAY- ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

        RAMS Park'ta oynanacak kritik karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        ATLETİCO MADRİD MESAİSİ BAŞLADI!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak Çarşamba günü sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, salonda ısınmayla başladı.

        Sahada iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Galatasaray, bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

        21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid - 20.45

        28 Ocak: Manchester City - Galatasaray - 23.00

