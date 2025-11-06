Cimbom, Hollanda'da ilki yaşadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, Johan Cruijff Arena’da Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 0-0 tamamladığı müsabakadan ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Aslan, Ajax deplasmanda kazanan ilk Türk takımı oldu. Ajax mücadelesiyle Hollanda takımlarına karşı 13. karşılaşmasına çıkan ve 24 yıl sonra galip ayrılan Cimbom toplamda da 3. kez kazandı.

Sarı-kırmızılılar bu maç öncesinde son galibiyetini 30 Ekim 2001 tarihinde PSV ile İstanbul’da oynadığı müsabakada 2-0’lık skorla elde etmişti.

Galatasaray, Hollanda temsilcileriyle oynadığı karşılaşmalarda ayrıca 8 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.