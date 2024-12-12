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        Haberler Bilgi Ekonomi Çimentaş temettü ödemesi yapacak: Çimentaş ne zaman ve ne kadar temettü ödemesi yapacak?

        Çimentaş temettü ödemesi yapacak: Çimentaş ne zaman ve ne kadar temettü ödemesi yapacak?

        Çimentaş, yatırımcılarına temettü dağıtmaya hazırlanıyor. Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık günü şirketin Genel Kurul Toplantısı yapılacak ve temettü kararı resmen onaylanacak. Peki, Çimentaş ne kadar ve ne zaman temettü verecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 13:32 Güncelleme: 12.12.2024 - 13:32
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        Çimentaş, yatırımcılarına hisse başı olmak üzere kâr payından temettü dağıtımı yapacak. Dağıtım, şirketin 25 Aralık 2024 tarihinde yapılacak Genel Kurul Toplantısı ile resmileşecek. Peki, Çimentaş ne kadar ve ne zaman temettü verecek? İşte, detaylar...

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        ÇİMENTAŞ TEMETTÜ ÖDEMESİ NE KADAR?

        Çimentaş, hisse başına 7.3612 TL temettü verecek.

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        ÇİMENTAŞ TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

        Temettü takviminde yer alan bilgiye göre; Çimentaş temettüleri 27 Aralık 2024 tarihinde yatıracak.

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