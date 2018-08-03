CİMER'e gün içinde sadece bir tane başvuru yapabileceğinizi unutmayın. Sorunuz ya da talebinizin hangi bakanlığı ilgilendiriyorsa bunu önceden öğrenin başvuru sırasında ilgili bakanlığı seçin böylece daha hızlı sonuç alırsınız. Başvurunuzu yazarken sade ve anlaşılır bir dil kullanmak da daha kolay anlaşılmanızı sağlayabilir. Başvuru işleminiz bittikten sonra sorgulama yapmayı ve başvurunuzu takip etmeyi ihmal etmeyin. İşte CİMER başvuru ve sorgulama işlemi hakkında bilmeniz gerekenler...

CİMER'E NASIL BAŞVURULUR?

İlk adım https://www.cimer.gov.tr/ adresinden ad, soy ad, annenizin kızlık soyadı ve telefon numaranızı girmelisiniz. Cep numaranız onay kodu ile doğrulandıktan sonra adres bilgilerinizi ve talebinizin türünü oluşturacağınız sayfa açılır. Tüm zorunlu alanları doldurduktan sonra 1500 karakterle istek ya da şikayetinizi yazmanız ve varsa dosya eklentisi de yapmanız isteniyor. Son olarak yapacağınız istek ya da şikayetin hangi bakanlığı doğrudan ilgilendirdiği sorulur. Bu adımı doğru tamamlamak başvurunuzun daha hızlı ilgili birime ulaşmasını sağlar. Örneğin kanunda bir düzenleme istiyorsanız Adalet Bakanlığı'na başvurmalısınız. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra mail adresinize başvurunuzla ilgili takip bilgileri gönderilir.

E DEVLET'TEN CİMER BAŞVURU SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

CİMER'in internet sayfasından ya da E Devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Başvuru sorgulaması yaparken yazdığınız şikayet ya da isteği görüntüleyebilirsiniz. Eğer başvurunuz birden fazla ise verilen başvuru numarası ile de sorgulama yapabilir ve bu numara ile direkt olarak aradığınız başvurunuza ulaşabilirsiniz. CİMER başvuru sorgulama sayfasında "Başvuru hareketleri" adımını kullanarak talep ya da şikayetiniz ile ilgili son durumu izleyebilirsiniz.

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