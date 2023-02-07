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Çin Aslanı Özellikleri

Bu eşsiz ve büyüleyici köpek Çin kökenlidir ve doğu gizemiyle doludur. Chow Chow'lar, bireyselliklerini ve ayırt edici görünümlerini MÖ 150'den beri korumuştur. İlk kayıtlar, imparatorlar tarafından bekçi köpekleri ve avcılar olarak kullanıldığını göstermektedir. Bildiğimiz şekliyle Çin Aslanı, ilk olarak 1781'de İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Bu orta boy köpeğin belki de en ayırt edici özelliği, ayıyla paylaştığı bir özellik olan mavi-siyah dilidir. Diğer Çin Aslanı özellikleri aşağıdaki gibidir.

Chow Chow'lar evde yalnız bırakılabilir ve ayrılığı diğer birçok cinsten daha iyi idare ederler.

Aynı odada bir Çin Aslanı ve çocuklarınız olduğunda dikkatli olmalısınız. Çünkü çocukların sahip olduğu eğlenceye pek iyi uyum sağlamayabilir.

Chow Chow'un özellikleri, onları yetiştiren aile üyelerine olan sadakati de yansıtır.

En dikkat çekici kişilik özelliklerinden biri, hiperaktif olmamaları ve bunun yerine sakin ve sessiz kalmalarıdır.

Sadece ihtiyaç duyulduğunda nadiren havlarlar.

Chow Chow'lar hiperaktif değildir ve bu nedenle ağır egzersizlere ihtiyaç duymazlar. Çin Aslanı için her gün 15 dakikalık bir yürüyüş yeterli olacaktır. Köpeğinizi yürüyüşe çıkarmaya karar verdiğinizde güneşin çok sert olmadığından emin olmanız gerekir. Sıcak günlerde evde egzersiz yapmaları tavsiye edilir. Çin Aslanı, sahibine çok düşkündür. Buradaki belirleyici faktör, köpeğin tüm dikkatini ve sadakatini verdiği tek bir kişiyi seçmesidir. Bu nedenle Chow Chow'un yalnızca bir esas kişisi vardır. Bu kişiyle yakın bir bağ kurar ve ona karşı her zaman sadık ve sevgi doludur.

Çin Aslanı Tüy Döker mi?

Chow Chow'lardaki hem kaba hem de pürüzsüz tüy türlerinin düzenli olarak taranması gerekir. Tüylerini haftada birkaç kez fırçalamak, kürkün sağlıklı ve parlak kalmasını sağlar. Çin Aslanı köpek ırkı, ilkbahar ve sonbahar mevsiminde yoğun bir şekilde tüy döker. Bu iki mevsim dışında, yıl boyunca çok az tüy dökerler ve düzenli fırçalanması evin her yerine fazladan tüy dökülmesini engeller. Chow Chow'unuzun dişlerini düzenli olarak fırçalamak, ağız hijyenini de sağlayacaktır. Tırnaklarını kesmek de çok önemlidir.

Çin Aslanı Eğitimi

Bir Çin Aslanı eğitimi söz konusu olduğunda tutarlılık püf noktasıdır. Bu köpekler gururludur ve onlarla birlikte yaşamanın yolu, olumlu pekiştirmedir. Onlara sosyalleşmenin ve disipline etmenin uygun yollarını öğretecek iddialı bir eğitmene ihtiyaçları vardır. Bir Çin Aslanı uygun şekilde eğitilmez ise asi bir şekilde davranabilir.

Bununla birlikte, pelüş tüylü burunları olan bu hayvanlar çok zekidir. Çok şey öğrenebilirler ve zihinleri öğrenmeye çok açıktır. Ancak bu sadece köpeklerin öğrenmek istemesi şartıyla olur. Chow-Chow hiçbir şey yapmaya zorlanamaz. Ayrıca bu köpekler birer koruyucu olarak çok uygundur. Çok dikkatlidirler ve çevrelerini gözlemlerler.

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