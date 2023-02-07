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DHT hormonu nedir, ne işe yarar? DHT hormonu fazlalığı belirtileri

Erkeklerde saç dökülmesinin ana nedeni dihidrotestosteron olarak bilinen DHT hormonudur. DHT hem erkeklerde hem de kadınlarda görülen bir steroid hormondur. Dihidrotestosteron hormonu esas olarak prostat, testisler, kıl folikülleri ve adrenal bezlerde sentezlenen erkeklik hormonunun (testosteron) aktif bir androjenidir. Peki detaylı bakacak olursak DHT hormonu nedir? DHT hormonu ne işe yarar?

DHT Hormonu Nedir, Ne İşe Yarar DHT Hormonu Fazlalığı Belirtileri
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DHT Hormonu Nedir?

Testosteron, hamilelik sırasında erkek cinsel organının oluşumundan sorumlu olan çok güçlü bir erkek cinsiyet hormonudur. Ayrıca ergenlik ve ergenlik sonrası ikincil cinsel özelliklerin gelişmesinden de sorumludur. DHT, vücudun diğer bölgelerindeki saç büyümesi için önemli bir hormondur. Aynı zamanda göğüs, sırt ve vücudun diğer bölgelerindeki kılların büyümesi de görevleri arasındadır. Bu anlamda aşağıdakilerden sorumlu olan ana androjendir.

  • Vücut kılı
  • Kasık kılı
  • Prostat büyümesi

DHT Hormonu Yüksekliği Belirtileri

DHT, doğumda erkek olarak atanan kişilerde cinsel yapı ve özelliklerin gelişimine katkıda bulunan bir hormondur. DHT seviyeleri çok yüksek veya çok düşük olduğunda yaşınıza ve cinsel gelişim düzeyinize bağlı olarak farklı sorunlara neden olabilir. DHT (dihidrotestosteron), doğumda erkek olarak atanan kişilerin cinsel gelişiminde kilit rol oynayan bir hormondur. Daha spesifik olarak DHT, erkek özelliklerinin gelişimini uyaran bir hormon olan bir androjendir. Bir yetişkin olarak vücudunuz her gün testosteronunuzun (ana androjen) yaklaşık %10'unu DHT'ye dönüştürür.

DHT'nin erkekler için özellikle cenin gelişimi ve ergenlik döneminde olmak üzere farklı yaşam evrelerinde farklı rolleri vardır. Testosterondan farklı olarak DHT, yetişkinlikte erkek fizyolojisinin korunmasında önemli bir rol oynamaz. Etkileri esas olarak yetişkinlikte prostat büyümesi ve erkek tipi saç dökülmesini içerir. Bazı sağlık koşulları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere DHT hormonu fazlalığı belirtileri ile ilişkilidir.

  • İyi huylu prostat hiperplazisi
  • Prostat kanseri
  • Androjenik alopesi (erkek tipi saç dökülmesi )
  • Polikistik over sendromu (PKOS)

DHT Hormonu Nasıl Ölçülür?

DHT hormonu nasıl ölçülür diye merak ediyorsanız kan testi yaptırmak, DHT seviyenizi belirlemenin en yaygın yoludur. Ancak bazen tükürük paneli testinin daha doğru olduğu kabul edilir. Bu testler genel olarak check-up listenizde mevcut değildir, fakat doktorunuz bu testler için sizi özel olarak değerlendirebilecek bir uzmana yönlendirebilir.

DHT Hormonu Engelleyiciler

Doğal DHT hormonu engelleyicileri olan birkaç yiyecek vardır. Örneğin; çinko bakımından zengin bitkisel gıdalar, DHT üretimini engelleyen ve DHT'nin kendisini bağlayabileceği kafa derisi ile saç köklerindeki alanları azaltan fitosterol içerir. Bu yiyecekler; ıspanak, beyaz mantar ve lahana şeklindedir. Domates, karpuz, havuç ve mango gibi likopen açısından zengin yiyecekler de doğal olarak DHT üretimini engeller. Böğürtlen, karaciğer, baklagiller, yağlı balıklar ve muz gibi biyotin açısından zengin besinler ise cildi ve saç derisini yumuşatır ve güçlü saçlar için genel olarak sağlıklı bir ortam oluşturur. Beslenme düzenine dahil edilebilecek diğer yiyecekler ise soya fasulyesi, kabak çekirdeğidir.

DHT Hormonu Nasıl Azaltılır?

DHT; vücutta doğal olarak üretilen ve prostat, kas büyümesi, kalın ses ve saç gibi belirli erkeksi özelliklerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan bir seks hormonudur. Bu hormon, testosteronun değiştirilmiş bir şeklidir. Çoğu insanın DHT seviyeleri hakkında endişelenmesine gerek olmamasına rağmen bu hormonun aşırı seviyeleri saç dökülmesine neden olabilir. Yüksek DHT seviyeleri, temel besin maddelerinin saç köklerine ulaşmasını engeller. Bu da saçın bozulmasına, küçülmesine ve sonunda büyümesinin durmasına neden olarak kelliğe yol açar. Bu nedenle de kullanıcılar sıklıkla “DHT hormonu nasıl azaltılır” şeklinde aramalar yapmaktadır.

Sağlıklı bir yaşam tarzı uygulamak, DHT seviyelerini doğal olarak düşürmeye yardımcı olabilir. Buna; düzenli egzersiz, sigarayı bırakmak, stresi azaltmak, dinlenmek için zaman ayırmak ve gerginliği azaltmak ve kan akışını artırmak için masaj gibi kafa derisi egzersizleri yapmak dahildir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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