Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Çin'de 2024'ün ilk 9 ayında yeni evlilikler oran düştü | Dış Haberler

        Çin'de 2024'ün ilk 9 ayında yeni evlilikler oran düştü

        Çin'de 2024'ün ilk 9 ayında yeni evliliklerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 azaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 21:21 Güncelleme: 04.11.2024 - 21:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        2024'ün ilk 9 ayında evlilikler azaldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çin'de 2024'ün ilk 9 ayında yeni evliliklerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 azaldı.

        Vatandaşlık İşleri Bakanlığının verilerine göre, Ocak-Eylül 2024 döneminde 4,75 milyon evlilik akdi yapıldı.

        Yeni evliliklerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,6 düşüş kaydetti.

        Yılın üçüncü çeyreğinde yalnızca 1,32 milyon evlilik akdi yapılırken 2008'den bu yana bir çeyrekteki en düşük seviyeye geriledi.

        Kovid-19 salgınından daha düşük olacak

        Mevcut azalma eğilimiyle yıl sonunda ülkede toplam 6,01 milyon ila 6,59 milyon yeni evlilik akdi yapılacağı öngörülüyor. Bu, 2024 yılındaki yeni evliliklerin Kovid-19 salgını sırasında 6,83 milyon yeni evliliğin kaydedildiği 2022 yılından daha düşük olacağı anlamına geliyor.

        REKLAM

        Çin'de 2023 yılı boyunca 7 milyon 680 bin çift evlenirken, yeni evliliklerin sayısında 2022 yılında kıyasla yüzde 12,4 artış kaydedilmişti. Yeni evliliklerin sayısı 2013 yılından sonra ilk kez yükselmişti.

        Nüfus uzmanları, 2023'teki artışın Kovid-19 salgını döneminde ertelenen çok sayıda evliliğin salgın tedbirlerinin kaldırıldığı yıl yapılmasından kaynakladığı, 2024'te ise genel azalma eğilimine dönüldüğü değerlendirmesini yapıyor.

        Çin nüfusunun 2022'de başlayan azalma eğilimi 2023'te de sürmüştü. 2022'de 1 milyar 411 milyon olan Çin ana kara nüfusu, 2023'te 1 milyar 409 milyona gerilemişti.

        Çin'de 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikası, 2016'da 2 çocuğa, ardından 2021'de de 3 çocuğa izin verilmesiyle yürürlükten kaldırılmıştı. Ancak ülkede ekonomik büyümenin yavaşlaması, yaşam ve çocuk yetiştirme maliyetlerinin artması nedeniyle yeni nesil evlenme ve çocuk yapma konusunda çekince yaşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çin evlilikler
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Sel felaketinin ardından siyasi tartışmalar başladı
        Sel felaketinin ardından siyasi tartışmalar başladı
        Mourinho astronomik teklifi reddetmiş!
        Mourinho astronomik teklifi reddetmiş!
        Özel: Halkın iradesiyle inatlaşılmaz
        Özel: Halkın iradesiyle inatlaşılmaz
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        4 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        4 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Yaşayan bir efsaneydi"
        "Yaşayan bir efsaneydi"
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!
        Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"