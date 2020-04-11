Çin'de emlak yatırımları çöktü

Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Türkiye'de 2018'de yaşanan kur krizi öncesi sürekli yükselerek yatırımcısına kazandıran ayrıca sürekli yatırım alanı olan gayrimenkul 2018'den sonra ise büyük bir ivme kaybetti. Geçen yıldan bu yana ise özellikle kamu bankalarının kredi kampanyaları ile hız aldı. Öyle ki şubat ayı istatistiklerine göre konut satışları yüzde 51 arttı. Özellikle ipotekli yani banka kredisi ile satılan konutlarda yüzde 457'lik artış oldu. Tam inşaat i çin herşey düzelmişken bu kez ise mart ayı başında Türkiye korona virüs ile tanıştı. Tabii tüm istatistikler gibi konut satışı ve istatistikleri de virüsün etkisinde kaldı. Şimdilik gözle görünür bazı gelişmeler var ama asıl rakam TUİK'in rakamlarında ortaya çıkacak.

VİRÜS BAŞLADI BIÇAK GİBİ KESİLDİ

Ancak Çin'den gelen rakamlar diğer ülkeler için de gayrimenkul alanında umutları kırdı. Çin'in Ocak ve Şubat 2020 verilerine göre bu ülkede gayrimenkul yatırımları yüzde 16.3 çakıydı. Bu aylar Çin'de virüs salgının başladığı ve etkili olduğu döneme denk geliyor. Önceki aylarda gayrimenkul yatırımlarının yüzde 10 civarında artıda gittiğini de göz önüne aldığımızda bu ülkede emlak sektörünün ne büyük darbe aldığı daha belirgin olarak ortaya çıkıyor.

2008 KRİZİNDEN ÇOK DAHA KÖTÜ

İkinci önemli gösterge bu ülkede 2008 krizinde gayrimenkul yatırımlarındaki artışın sıfıra indiği ancak eksiye geçmediği gerçeği. İşte bu rakamlar gösteriyor ki COVID-19 nedeniyle Çin'de emlak piyasası 2008'in üç katı daha kötü etkilendi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun rakamlarına göre Ocak-Şubat döneminde, ülkenin doğu bölgesindeki gayrimenkul geliştirme yatırımı yıllık yüzde 12.5 düşüşle 630.8 milyar yuan; merkez bölgedeki yatırım yüzde 25.9 düşüşle 173.1 milyar yuan; batı bölgesindeki yatırım yüzde 18.6 düşüşle 195.3 milyar yuan; kuzeydoğu bölgesindeki yatırım yüzde 16.1 düşüşle 12.3 milyar yuan oldu. Aynı döneminde, gayrimenkul geliştirme işletmelerinin konut inşaat alanı yıllık yüzde 2.9 artışla 6.942.41 milyon metrekare oldu. Bunlar arasında konut inşaat alanı yüzde 4.6 artışla 4.876.54 milyon metrekareydi.

YENİ İNŞADA YÜZDE 45'LİK DÜŞÜŞ

Yeni inşa edilen konut alanı yüzde 44.9 düşüşle 103.7 milyon metrekare oldu. 75.59 milyon metrekare olarak yeni inşa edilen yerleşim alanı yüzde 44.4 düşüş gösterdi. Evin tamamlanan alanı yüzde 22.9 düşüşle 96.36 milyon metrekare oldu. Tamamlanan yerleşim alanı yüzde 24,3 düşüşle 67,61 milyon metrekare oldu. Ocak-Şubat döneminde ticari konut satış alanı yıllık yüzde 39.9 düşüşle 84.75 milyon metrekare oldu. Ticari konut satış hacmi yüzde 35.9 düşüşle 820.3 milyar yuan oldu.