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AA

Çin Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) başkent Pekin'de devam eden 14. döneminin 1. Genel Kurulunda, Başbakan Li Çiang, Kabine listesini Meclisin onayına sundu.

Devlet Konseyi, Başbakan Li başkanlığında, 4 başbakan yardımcısı, 5 devlet bakanı ile bakanlar, komisyon ve bağlı organların başkanlarından oluşan 31 kişilik Devlet Konseyi listesi oylanarak kabul edildi.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Ekim 2022'de yapılan 20. Ulusal Kongresi'nde partinin en üst yönetim organı olan 7 kişilik Daimi Komite'ye seçilen eski ÇKP Genel Ofisi Direktörü Ding Şüeşiang, Başbakan Birinci Yardımcısı oldu.

ÇKP Kongresi'nde partinin en yüksek karar organı olan 25 kişilik Siyasi Büro'ya seçilen üyelerden Hı Lifıng, Cang Guoçing ve Liu Guocong, diğer başbakan yardımcılıklarına getirildi.

Vu Cınglong, Devlet Konseyi Genel Sekreterliğine seçilirken, Devlet Güvenliği Bakanlığına getirilen Şın Yiçin, Savunma Bakanlığına getirilen Li Şangfu, Dışişleri Bakanı Çin Gang ve Kamu Güvenliği Bakanı Vang Şiaohong, "devlet bakanı" statüsündeki diğer Devlet Konseyi üyeliklerine atandı.

Başbakan, başbakan yardımcıları ve devlet bakanların belirlenmesiyle, tüm kabine adına karar almaya yetkili sayılan 10 kişilik Devlet Konseyi Daimi Komitesi şekillendi.

Yeni kabinede, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanlığına Cıng Şancie, Eğitim Bakanlığına Huai Cinpıng, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına Vang Cigang, Sanayi ve Enformasyon Bakanlığına Cin Cuanglong, Ulusal Etnik İşler Komisyonu Başkanlığına Pan Yüe, Vatandaşlık İşleri Bakanlığına Tang Dıngcie, Adalet Bakanlığına Hı Rong, Maliye Bakanlığına Liu Kun, İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vang Şiaoping, Doğal Kaynaklar Bakanlığına Vang Guanghua, Ekoloji ve Çevre Bakanlığına Huang Runçiu, İskan ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığına Ni Hong, Ulaştırma Bakanlığına Li Şiaopıng, Su Kaynakları Bakanlığına Li Guoying, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına Tang Rıncien, Ticaret Bakanlığına Vang Vıntao, Kültür ve Turizm Bakanlığına Hu Hıping, Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanlığına Ma Şiaovey, Eski Muharip Askerler Bakanlığına Pey Cincia, Acil Durum Yönetim Bakanlığına Vang Şiangşi getirildi.

Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanlığına Yi Gang ve Ulusal Saymanlık Ofisi Başdenetçiliğine Hou Kai atandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.